Σε δύσκολη θέση η νέα εκπρόσωπος του Τραμπ: Δηλώνει δικηγόρος αλλά το Reuters δεν βρίσκει άδεια άσκησης επαγγέλματος

Η Ζακαράια, η οποία εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα, έχει δηλώσει ότι προτού εισέλθει στην πολιτική εργαζόταν ως δικηγόρος και το ίδιο έχει πει για εκείνη ο πρόεδρος Τραμπ.

Ωστόσο, το Reuters δεν μπόρεσε να βρει αρχεία που να δείχνουν ότι η Ζακαράια ήταν εγγεγραμμένη ως δικηγόρος ή υπήρξε μέλος δικηγορικού συλλόγου σε κάποια αμερικανική πολιτεία ή στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Τα ερωτήματα σχετικά με τα διαπιστευτήρια της Ζακαράια διατυπώνονται καθώς η νέα εκπρόσωπος Τύπου ανέβηκε στο βήμα μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει να προωθήσει τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του και να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικανούς να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κονγκρέσου.

Η Ζακαράια εργαζόταν στη Νομική Εταιρεία Zhong Lun στο Πεκίνο από το 2011 ως το 2013 και ως νομική σύμβουλος στην Fix California, μια ομάδα πίεσης που έχει ιδρύσει ο σύμμαχος του Τραμπ, ο Ρικ Γκρένελ, το διάστημα 2024-2025, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn.

Σε γραπτό του μήνυμα ο Γκρένελ αναφέρει ότι η Ζακαράια ήταν "ανώτερη σύμβουλος, η οποία είχε διάφορους ρόλους", ενώ ήταν και "επικεφαλής των εξωτερικών νομικών συμβούλων, που ήταν οι δικηγόροι μας".

Η εταιρεία Zhong Lun δεν απάντησε σε αιτήματα σχολιασμού που εστάλησαν με email , ενώ ούτε ο Λευκός Οίκος απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με το νομικό υπόβαθρο ή τα διαπιστευτήρια της Ζακαράια.

"Άσκησα το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών, διαθέτοντας όλα τα κατάλληλα διαπιστευτήρια», απάντησε χθες η ίδια με γραπτή δήλωσή της μέσω email.

Ο Τραμπ προσέλαβε τη Ζακαράια αφού εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την κάλυψη της πολιτικής του από τα μέσα ενημέρωσης, κρίνοντας ότι χρειαζόταν έναν νέο εκπρόσωπο που θα μπορούσε να αναδείξει τα επιτεύγματά του, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συνομιλίες.

Η ίδια αντικατέστησε την Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο.

Η χρονική συγκυρία του διορισμού της Ζακαράια τόσο κοντά στην περίοδο των ενδιάμεσων εκλογών εξέπληξε ορισμένους στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με αξιωματούχο.

Προχθές, Τρίτη, κατά την πρώτη ενημέρωση του Τύπου από εκείνη, η Ζακαράια δέχτηκε ερωτήσεις από μόλις τρεις δημοσιογράφους προτού ολοκληρώσει τη συνέντευξη Τύπου σε μόλις 15 λεπτά.

Η εμφάνισή της επικρίθηκε από κάποιους σχολιαστές των μέσων ενημέρωσης και από πολιτικούς αναλυτές παρότι ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: "Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή".

Η Ζακαράια πήρε πτυχίο Νομικής από το πανεπιστήμιο Pepperdine το 2011, σύμφωνα με το ίδιο το ίδρυμα.

Σχεδόν όλοι οι δικηγόροι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στις ΗΠΑ πρώτα παίρνουν πτυχίο Νομικής, αλλά οι απόφοιτοι των σχολών αυτών δεν μπορούν νόμιμα να δικηγορήσουν στις ΗΠΑ χωρίς προηγουμένως να έχουν γίνει μέλη δικηγορικού συλλόγου.

Όταν ρωτήθηκε την Τρίτη από δημοσιογράφο πού έδωσε εξετάσεις για την άδεια άσκησης δικηγορίας, η Ζακάρια απάντησε: «όταν εγκαταστάθηκα στην Κίνα».

Στην Κίνα, ο νόμος ορίζει ότι όσοι ασκούν τη δικηγορία πρέπει να είναι Κινέζοι υπήκοοι. Το αλλοδαπό προσωπικό μπορεί να παρέχει συμβουλές και γνωμοδοτήσεις για νομικά ζητήματα, αλλά δεν επιτρέπεται να ασκεί τη δικηγορία.

Η Ρενέ Νέικ Τζέφερσον, καθηγήτρια Νομικής στο πανεπιστήμιο του Χιούστον και ειδικός στη νομική δεοντολογία, δήλωσε ότι η συζήτηση γύρω από την ιδιότητα της Ζακαράια αποτελεί «θεμελιώδες ζήτημα εμπιστοσύνης του κοινού», το οποίο υπερβαίνει τα όρια της «επαγγελματικής σημασιολογίας».

«Φυσικά, εννοείται ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς δικηγόρος για να υπηρετήσει ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου», σχολίασε η Τζέφερσον.

«Το κοινό δικαιούται να λαμβάνει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το αν ένας κυβερνητικός αξιωματούχος ισχυρίζεται ότι κατέχει έναν επαγγελματικό ρόλο τον οποίο στην πραγματικότητα δεν κατέχει — κάτι που είναι ακριβώς αυτό που έχει καταγγελθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση», κατέληξε η Τζέφερσον.

Πηγή: ΑΠΕ