Σχεδόν τα μισά νοικοκυριά σε κίνδυνο φτώχειας έως το τέλος του αιώνα λόγω υπερθέρμανσης πλανήτη

Σε ανακοίνωση του Ινστιτούτου Κύπρου την Πέμπτη, το οποίο επικαλείται τη συγκεκριμένη μελέτη, σημειώνεται ότι εάν η υπερθέρμανση του πλανήτη μέχρι το τέλος του αιώνα φτάσει τους 2,7 βαθμούς Κελσίου, όπως είναι η σημερινή τάση, και εάν δεν εφαρμοστούν πολιτικές κλιματικής προσαρμογής, τα κυπριακά νοικοκυριά σε κίνδυνο φτώχειας ενδέχεται να αυξηθούν από το σημερινό 14,9% στο 49%, δηλαδή σχεδόν στο μισό του συνόλου των νοικοκυριών.

Ακόμη και σε περίπτωση περιορισμού της υπερθέρμανσης στους 2 βαθμούς Κελσίου, το ποσοστό των νοικοκυριών σε κίνδυνο φτώχειας στην Κύπρο εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αυξηθεί περίπου στο 25%, από 14,9% σήμερα.

Η έρευνα διαπιστώνει ότι κατά τα τελευταία 20 χρόνια τα φτωχότερα νοικοκυριά στην Ευρώπη έχασαν 2,7% περισσότερο εισόδημα από τα πλουσιότερα λόγω ζέστης και ξηρασίας. Για την Κύπρο, οι απώλειες εισοδήματος μέχρι σήμερα εκτιμώνται σε 5% για το σύνολο του πληθυσμού και σε 9% για τα φτωχότερα νοικοκυριά.

Οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι εντονότερες στην Κύπρο σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, λόγω της συχνότερης εμφάνισης συνδυασμένων φαινομένων καύσωνα και ξηρασίας. Παράλληλα, οι απώλειες εισοδήματος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να φθάσουν έως και το 54% των μελλοντικών εισοδημάτων στη χώρα, ποσοστό διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η κύρια συγγραφέας της μελέτης και υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου, Jessie Schleypen, αναφέρει ότι ο συνδυασμός καύσωνα και ξηρασίας έχει ισχυρότερες αρνητικές επιπτώσεις από ό,τι η εμφάνιση των δύο φαινομένων ξεχωριστά. Παράλληλα, σημειώνει ότι τα φτωχότερα νοικοκυριά πλήττονται περισσότερο, καθώς αντιμετωπίζουν ασύμμετρα υψηλότερο κόστος για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

«Με κάθε εισοδηματική κρίση, τα φτωχά νοικοκυριά διαθέτουν ολοένα λιγότερους πόρους και λιγότερες επιλογές για να αποφύγουν μελλοντικές επιπτώσεις, με αποτέλεσμα οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις να μετατρέπονται σε μακροπρόθεσμες και να τα ωθούν σε μια παγίδα φτώχειας», συμπληρώνει.

Την ίδια ώρα, ο καθηγητής του Ινστιτούτου Κύπρου Θεόδωρος Ζαχαριάδης, ο οποίος συμμετείχε στο ίδιο ερευνητικό πρόγραμμα αλλά όχι στη συγκεκριμένη μελέτη, επισημαίνει την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.

«Είναι συγκλονιστικό το πόσο μπορεί η κλιματική αλλαγή να βλάψει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους στις κοινωνίες μας, αν δεν αναλάβουμε δράση ήδη από τώρα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να εφαρμόσουν τις διαθέσιμες γνώσεις της επιστημονικής κοινότητας για να εξασφαλίσουν κτίρια και γειτονιές ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά», σημειώνει, προσθέτοντας ότι το κόστος τέτοιων μέτρων είναι διαχειρίσιμο και μπορεί να αποτρέψει πολύ μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις.

«Οι κλιματικές πολιτικές οδηγούν σε μια πιο ανθεκτική και δίκαιη κοινωνία και αποτελούν καλή οικονομική και κοινωνική πολιτική για την Κύπρο», καταλήγει.