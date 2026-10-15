Πέθανε στα 30 της από καρκίνο του δέρματος: Ξεκίνησε το σολάριουμ από τα 15 για να έχει το πιο σκούρο μαύρισμα

Η νεαρή γυναίκα άρχισε να επισκέπτεται σολάριουμ όταν ήταν μόλις 15 ετών, παρασυρόμενη από την επιθυμία της να έχει πιο σκούρο δέρμα. Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, με τις φίλες της είχαν αναπτύξει έναν άτυπο ανταγωνισμό για το ποια θα πετύχαινε το καλύτερο μαύρισμα, χωρίς τότε να αντιλαμβάνονται τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούσε η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Τάντουμ είχε καταφέρει να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις χωρίς να της ζητηθεί ποτέ να αποδείξει ότι ήταν ενήλικη.

Η διάγνωση που άλλαξε τη ζωή της

Σε ηλικία 28 ετών διαγνώστηκε με μελάνωμα, μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος. Η νόσος είχε ήδη προχωρήσει σημαντικά, καθώς είχαν εντοπιστεί μεταστάσεις στη σπονδυλική στήλη, στα πλευρά, στη λεκάνη, στους μηρούς, στους πνεύμονες, στο ήπαρ, στον σπλήνα και στο στήθος.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε σταδιακά, με αποτέλεσμα σε κάποια φάση να χρειάζεται αναπηρικό αμαξίδιο για τις μετακινήσεις της. Λίγες εβδομάδες πριν συμπληρώσει τα 30 της χρόνια, οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί και στον εγκέφαλο.

Η Τσέλσι πέθανε στις 30 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας πίσω της ένα ισχυρό μήνυμα για τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση σολάριουμ.

Μετέτρεψε την προσωπική της περιπέτεια σε εκστρατεία ενημέρωσης

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, η 30χρονη δεν σταμάτησε να μιλά δημόσια για όσα είχε βιώσει, επιδιώκοντας να αποτρέψει άλλους νέους από το να ακολουθήσουν την ίδια πορεία.

Μέσα από εκστρατείες ευαισθητοποίησης ζητούσε αυστηρότερη εποπτεία των επιχειρήσεων που διαθέτουν σολάριουμ και υποχρεωτική εξακρίβωση της ηλικίας των πελατών, ώστε να διασφαλίζεται ότι ανήλικοι κάτω των 18 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Στο τραπέζι αυστηρότεροι κανόνες στη Βρετανία

Η υπόθεσή της αναδεικνύει εκ νέου τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βρετανία για την ενίσχυση των ελέγχων στα σολάριουμ.

Τον Μάιο, η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε σχεδιασμούς για την καθιέρωση υποχρεωτικού ελέγχου ταυτότητας στην Αγγλία, καθώς και για αυστηρότερη εποπτεία των επιχειρήσεων του κλάδου. Οι νέες ρυθμίσεις ενδέχεται να εφαρμοστούν από το 2027.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή υπεριώδης ακτινοβολία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του δέρματος.

Σύμφωνα με στοιχεία που αποδίδονται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όσοι χρησιμοποιούν σολάριουμ πριν συμπληρώσουν τα 20 τους χρόνια αντιμετωπίζουν κατά 47% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος σε σύγκριση με άτομα που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ.