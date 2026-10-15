Σκηνικό διπλωματικής έντασης εκτυλίχθηκε την Πέμπτη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, κατά τη διάρκεια της 7ης Συνόδου Κορυφής της Διάσκεψης για την Αλληλεπίδραση και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στην Ασία (CICA), όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, αποχώρησε από την αίθουσα μόλις άρχισε την ομιλία του ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ.
Διπλωματικό επεισόδιο στο Μπακού: Ο Φιντάν αποχώρησε μόλις άρχισε να μιλά ο Πρόεδρος του Ισραήλ (βίντεο)
Μαζί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών αποχώρησαν εκπρόσωποι και άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων το Ιράν, το Πακιστάν και το Κουβέιτ, ενώ ο εμίρης του Κατάρ παρέμεινε στην αίθουσα.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και η ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel, η αποχώρηση δεν περιορίστηκε στην τουρκική αντιπροσωπεία, καθώς εκπρόσωποι και άλλων χωρών εγκατέλειψαν την αίθουσα την ώρα που ο Ισραηλινός Πρόεδρος ξεκινούσε την τοποθέτησή του.
Το Anadolu αναφέρει ότι εκπρόσωποι περισσότερων από δέκα χωρών αποχώρησαν κατά την έναρξη της ομιλίας, ενώ σε βίντεο που δημοσιοποίησε διακρίνεται ο Χακάν Φιντάν να σηκώνεται από τη θέση του και να κατευθύνεται προς την έξοδο μαζί με μέλη της αντιπροσωπείας του.
Turkish Foreign Minister Fidan walks out of the room in Baku as Israeli President Herzog begins his speech during the CICA Summit https://t.co/y9riJlRQXH— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 15, 2026
Από την πλευρά της, η Times of Israel μεταδίδει ότι μεταξύ των αντιπροσωπειών που αποχώρησαν περιλαμβάνονταν εκείνες της Τουρκίας, του Ιράν, του Πακιστάν, του Κουβέιτ και της Παλαιστινιακής Αρχής.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, παρέμεινε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ισραηλινού Προέδρου, σύμφωνα με το ισραηλινό δημοσίευμα.
Η παρουσία του Χακάν Φιντάν στη Σύνοδο είχε ανακοινωθεί από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είχε γνωστοποιήσει ότι ο υπουργός θα εκπροσωπούσε τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις εργασίες της διοργάνωσης.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο μιας διεθνούς συνάντησης που συγκεντρώνει ηγέτες και υψηλόβαθμους αξιωματούχους από χώρες της Ασίας, με αντικείμενο την περιφερειακή συνεργασία, την ασφάλεια και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.
Η αποχώρηση των αντιπροσωπειών κατά την έναρξη της ομιλίας του Ισαάκ Χέρτσογκ αποτέλεσε μία από τις στιγμές που προσέλκυσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της Συνόδου, αναδεικνύοντας τις έντονες διπλωματικές διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από το Ισραήλ.
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