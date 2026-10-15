Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον για την παράδοση των έξι μαχητικών αεροσκαφών F-35 που είχαν κατασκευαστεί για την Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Το Υπουργείο επανέλαβε παράλληλα το αίτημα για άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA και όλων των περιορισμών στην τουρκική αμυντική βιομηχανία.
Τουρκία: Σε διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ για την παράδοση έξι F-35 και την άρση των κυρώσεων CAATSA
Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε το αίτημα για άρση των κυρώσεων CAATSA και των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία της χώρας.
Το τουρκικό Υπουργείο εξέφρασε την προσδοκία ότι οι διαβουλεύσεις θα έχουν θετική έκβαση, υποστηρίζοντας ότι οι κυρώσεις «δεν συνάδουν με το πνεύμα της συμμαχίας». Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 μετά την προμήθεια των ρωσικών συστημάτων S-400.
Αναφερόμενο στη «Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας», το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι τυχόν αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία προϋποθέτει κοινοβουλευτική έγκριση και τις εξουσιοδοτήσεις που προβλέπει η νομοθεσία.
Η έκταση της τουρκικής συνδρομής θα καθοριστεί με βάση τα αιτήματα της Σαουδικής Αραβίας, τις επιχειρησιακές ανάγκες και τις συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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