Τουρκία: Σε διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ για την παράδοση έξι F-35 και την άρση των κυρώσεων CAATSA

Το τουρκικό Υπουργείο εξέφρασε την προσδοκία ότι οι διαβουλεύσεις θα έχουν θετική έκβαση, υποστηρίζοντας ότι οι κυρώσεις «δεν συνάδουν με το πνεύμα της συμμαχίας». Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 μετά την προμήθεια των ρωσικών συστημάτων S-400.

Αναφερόμενο στη «Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας», το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι τυχόν αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία προϋποθέτει κοινοβουλευτική έγκριση και τις εξουσιοδοτήσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Η έκταση της τουρκικής συνδρομής θα καθοριστεί με βάση τα αιτήματα της Σαουδικής Αραβίας, τις επιχειρησιακές ανάγκες και τις συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ