Μαδούρο και Φλόρες ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου για νέες κατηγορίες περί συνωμοσίας για βασανιστήρια

Οι πρόσθετες κατηγορίες, που απαγγέλθηκαν την περασμένη Πέμπτη, διευρύνουν σημαντικά την ποινική υπόθεση σε βάρος του 63χρονου Μαδούρο και της 70χρονης Φλόρες. Οι δυο τους έχουν προηγουμένως δηλώσει αθώοι σε κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες καταχράστηκαν την εξουσία τους για να βοηθήσουν διακινητές ναρκωτικών να μεταφέρουν κοκαΐνη.

Οι δικηγόροι τους αναφέρουν ότι αρνούνται και τις κατηγορίες περί βασανιστηρίων. Ο Μαδούρο και η Φλόρες συνελήφθησαν από Αμερικανούς στρατιώτες κατά την έφοδο που διέταξε τον Ιανουάριο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη. Αναμενόταν να ερωτηθούν για τις κατηγορίες περί βασανιστηρίων σε ακρόαση ενώπιον του δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Η ακρόαση αναμενόταν να αρχίσει στις 11:00 ώρα Νέας Υόρκης (18:00 ώρα Κύπρου).

Οι εισαγγελείς, από κοινού με το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν, υποστηρίζουν ότι ο Μαδούρο έδωσε οδηγίες σε αξιωματούχους να υποβάλουν σε βασανιστήρια πολιτικούς της αντιπολίτευσης και στρατιωτικούς που κατηγορούνταν ότι συνωμοτούσαν εναντίον του, προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Σε περιστατικό που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, ο Μαδούρο φέρεται να έδωσε οδηγίες σε αξιωματούχους το 2014 να απαγάγουν μέλη του στρατιωτικού προσωπικού, ώστε να αποσπάσουν πληροφορίες για πιθανούς διαφωνούντες. Όταν ορισμένοι από αυτούς δεν υποχώρησαν, τους είπε να τους «στύψουν σκληρότερα».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Φλόρες συμφώνησε με το σχέδιο στη συνάντηση και απέρριψε εναλλακτική πρόταση για απόσπαση πληροφοριών μέσω διείσδυσης στις τάξεις του στρατού. Ο Μαδούρο και η Φλόρες δεν κατηγορούνται ότι διέπραξαν οι ίδιοι πράξεις βασανιστηρίων.

Η δίκη τους αναμένεται να αρχίσει την 1η Ιουνίου 2027. Αν κριθούν ένοχοι για όλες τις κατηγορίες, αντιμετωπίζουν ελάχιστη ποινή κάθειρξης 50 ετών.

Πηγή: ΚΥΠΕ