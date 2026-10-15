«Φουντώνει» η οργή στη Γαλλία: Φόβοι για γενικευμένη ανάφλεξη από τη συνένωση Κίτρινων Γιλέκων και μαθητών

Το κίνημα διαμαρτυρίας, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Παρισιού, εξαπλώθηκε σε όλη τη Γαλλία. Στους μαθητές έχουν προστεθεί φοιτητές και ορισμένα συνδικάτα. Εκκλήσεις για επιστροφή των Κίτρινων Γιλέκων στους δρόμους στις 17 Οκτωβρίου κυκλοφορούσαν επί εβδομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ενισχύθηκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς μαθητές λυκείου ζητούν περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση.

Οι αρχές ανησυχούν για πιθανή «σύγκλιση αγώνων» σε περίοδο αυξημένης κοινωνικής έντασης. Ο πληθωρισμός έφτασε το 3,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024, ενώ η αγοραστική δύναμη μειώνεται σε μια υπερχρεωμένη χώρα που παρακολουθείται στενά από τις χρηματαγορές. Το αριστερό ριζοσπαστικό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) ζητά εδώ και εβδομάδες αυτή τη «σύγκλιση», με την ελπίδα να επωφεληθεί από αυτήν.

Στις δημοσκοπήσεις προηγείται η ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν. Οι κύριες οργανώσεις νεολαίας, που διαδηλώνουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου ζητώντας καλύτερες συνθήκες μάθησης και εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην πλατφόρμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια Parcoursup, κάλεσαν επίσης το κοινό να συμμετάσχει στην κινητοποίηση.

Μια διαδικτυακή έκκληση με τίτλο «Κίτρινα Γιλέκα και Νεολαία» καλεί «Κίτρινα Γιλέκα, Γενιά Ζ, Αγανακτισμένους, αγρότες, πυροσβέστες, εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ακτιβιστές για το κλίμα, κατοίκους μειονεκτουσών συνοικιών και συνταξιούχους» να ενώσουν τα αιτήματά τους.

Στα ζητήματα που απαριθμούνται περιλαμβάνονται η αύξηση του κόστους ζωής, ιδίως των καυσίμων, το πάγωμα επιδομάτων και μισθών των δημοσίων υπαλλήλων στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, η αστυνομική καταστολή, το κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών, η έλλειψη εκπαιδευτικών και η απόρριψη του Parcoursup. Η έκκληση επικρίνει επίσης μια δημοκρατία στην οποία «ψηφίζουμε κάθε πέντε χρόνια και τον υπόλοιπο χρόνο πρέπει απλά να σιωπούμε» και καταγγέλλει τον καπιταλισμό που «εκμεταλλεύεται τη ζωή».

«Δεν συντονιστήκαμε εκ των προτέρων με άλλες προσωπικότητες για να καλέσουμε σε διαδηλώσεις, αλλά όλοι είχαμε την ίδια αντίδραση όταν είδαμε την αστυνομική βία εναντίον μαθητών λυκείου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσουά Μπουλό, μία από τις πιο γνωστές μορφές του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων. Είναι μεταξύ των προσώπων που καλούν σε διαδηλώσεις το Σάββατο, μαζί με τον Ζερόμ Ροντρίγκες, την Πρισιλά Λιντοσκί, τον Μαξίμ Νικόλ και άλλους.

Για το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις και αποκλεισμοί σε πόλεις, καθώς και οδοφράγματα και συγκεντρώσεις σε κυκλικούς κόμβους, γέφυρες, πρατήρια καυσίμων, διόδια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου. Συνεργατικός χάρτης κατέγραφε το πρωί περισσότερες από 1.000 εκδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία.

Οι αρχές, που αναμένουν κοινωνικές αναταραχές πριν από τις προεδρικές εκλογές, επισημαίνουν την ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλομορφία της κινητοποίησης, αλλά προβλέπουν μικρότερη συμμετοχή νέων λόγω της έναρξης των σχολικών διακοπών. Αναμένεται να απαγορευθούν οι διαδηλώσεις στις περιοχές γύρω από ευαίσθητες τοποθεσίες, όπως το προεδρικό μέγαρο, τα γραφεία του πρωθυπουργού και η Εθνοσυνέλευση.

Ο ερευνητής Πάολο Στούπια, συν-συγγραφέας του βιβλίου «Geopolitics of Youth» («Γεωπολιτική της Νεολαίας»), εκτιμά ότι «η δυναμική των πολλαπλών κρίσεων στις οποίες ορισμένοι νέοι στο σχολείο αισθάνονται παγιδευμένοι» μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερα αιτήματα. Αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή, την εργασιακή ανασφάλεια, τις δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας και τον φόβο για την άνοδο της ακροδεξιάς στην εξουσία.

«Η αντίδραση της αστυνομίας μπορεί επίσης να χτίσει γέφυρες» ανάμεσα στους μαθητές λυκείου και τα Κίτρινα Γιλέκα, τα οποία έχουν αντιμετωπίσει «πολύ ισχυρή καταστολή», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι το «κίνημα των μαθητών λυκείου» στη Γαλλία μετατρέπεται σε «κίνημα αστικής βίας», καταγγέλλοντας «μια απολύτως απαράδεκτη έκκληση για βία» σε ορισμένες περιοχές.

Αναφερόμενος σε ρίψεις πυροτεχνημάτων σε λύκεια και σε «εισβολές», υποστήριξε ότι αυτές οι ενέργειες αποτελούν «προσβολή προς τους μαθητές λυκείου» που θέλουν να εκφράσουν την «αγωνία» και τη «δυσαρέσκειά» τους ή να «απαιτούν πράγματα από την κυβέρνηση ή τα περιφερειακά συμβούλια».

«Η ένταση της βίας έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε, έπειτα από αρκετές εβδομάδες κινητοποιήσεων και αποκλεισμών σχολείων.

Πηγή: ΚΥΠΕ