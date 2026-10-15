Πεζεσκιάν: «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν κοινωνική αναταραχή στο Ιράν - Περνάμε τη δυσκολότερη περίοδο από την Επανάσταση του 1979»

Μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, που πυροδοτήθηκε από ισραηλοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές οι οποίες σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ. Σε απάντηση, οι ΗΠΑ επέβαλαν τον Απρίλιο αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

«Στα 48 χρόνια από την Επανάσταση, δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ αποκλεισμό, πόλεμο και δυσκολίες τόσο έντονες όσο αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε ομιλία που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο Ιρανός Πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ κάνουν ό,τι μπορούν για να «ωθήσουν τον πληθυσμό σε δυσαρέσκεια και δυσκολίες, προκειμένου στη συνέχεια να προκαλέσουν την εμφάνιση κοινωνικής αναταραχής και έτσι να επιτύχουν τους δυσοίωνους στόχους τους».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν αναταραχές στο εσωτερικό της χώρας. Το καθεστώς είχε προηγουμένως κατηγορήσει τους ορκισμένους εχθρούς του ότι βρίσκονταν πίσω από το κίνημα διαμαρτυρίας του Ιανουαρίου. Έκτοτε, έχει εκτελέσει πολλούς ανθρώπους που κατηγορούνται για συνεργασία με τις δύο χώρες.

Πετρελαιοφόρο φλέγεται στον Κόλπο του Ομάν

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πετρελαιοφόρο, το οποίο «παραβίαζε τους κανόνες», φλέγεται στο ανατολικό τμήμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Το πλοίο, το οποίο ενήργησε παράνομα, είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού του και επιχειρούσε να διέλθει από περιοχή περιορισμένης πρόσβασης στον Κόλπο του Ομάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού.

Πηγή: ΚΥΠΕ