Τουρκία: Προς πρόωρες εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2028 – Το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας Ερντογάν

Μιλώντας την Πέμπτη σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα, ο Ουτσούμ ανέφερε ότι η διεξαγωγή των εκλογών τους πρώτους μήνες του 2028 θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιη. Κανονικά, οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία είναι προγραμματισμένες για τον Μάιο του ίδιου έτους.

Η προοπτική πρόωρης προσφυγής στις κάλπες συνδέεται με τη δυνατότητα του Ερντογάν να διεκδικήσει ακόμη μία προεδρική θητεία. Παρότι ο ίδιος δεν έχει διευκρινίσει τις προθέσεις του, η δημόσια τοποθέτηση του συμβούλου του αποτελεί σαφή ένδειξη στήριξης προς το ενδεχόμενο επίσπευσης της εκλογικής διαδικασίας.

Ο Ερντογάν βρίσκεται στην εξουσία εδώ και σχεδόν 23 χρόνια, έχοντας διατελέσει αρχικά πρωθυπουργός και στη συνέχεια Πρόεδρος της χώρας.

Το συνταγματικό πλαίσιο και η τρίτη υποψηφιότητα

Μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2017, η οποία καθιέρωσε το προεδρικό σύστημα, ο Ερντογάν επανεξελέγη το 2018 και το 2023. Το ισχύον Σύνταγμα προβλέπει όριο δύο προεδρικών θητειών, ωστόσο επιτρέπει νέα υποψηφιότητα εφόσον το κοινοβούλιο αποφασίσει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας.

Η αντιπολίτευση έχει επίσης ζητήσει πρόωρες εκλογές, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να τεθούν σε κρίση οι οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης και όχι να δοθεί στον Ερντογάν η δυνατότητα να διεκδικήσει ακόμη μία θητεία.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θεωρεί απαράδεκτο να περιορίζεται η συζήτηση γύρω από τις εκλογές στο πώς θα εξασφαλίσει ο Ερντογάν την επανεκλογή του.

Από την πλευρά του, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του εθνικιστικού Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) και πολιτικός σύμμαχος του Τούρκου Προέδρου, τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών στον κατάλληλο χρόνο, προκειμένου να μπορέσει ο Ερντογάν να διεκδικήσει νέα θητεία.

Οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί

Για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών απαιτούνται τουλάχιστον 360 ψήφοι στο τουρκικό κοινοβούλιο, το οποίο διαθέτει συνολικά 600 έδρες.

Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και οι σύμμαχοί του συγκεντρώνουν 331 έδρες, γεγονός που σημαίνει ότι χρειάζονται επιπλέον 29 ψήφους από άλλες κοινοβουλευτικές δυνάμεις.

Η εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας ενδέχεται να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για την κυβερνητική συμμαχία, καθώς θα πρέπει να εξασφαλίσει στήριξη πέραν των δικών της βουλευτών.