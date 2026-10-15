Ομαλή η μετεγχειρητική πορεία του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ – Θα παραμείνει μία εβδομάδα στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε το απόγευμα, ο ποντίφικας υποβλήθηκε το πρωί σε εξετάσεις ρουτίνας, οι οποίες έδειξαν κανονικές τιμές. Η ακτινογραφία θώρακος κατέδειξε ότι ο πνεύμονας στον οποίο έγινε η επέμβαση επανέρχεται σε κανονική λειτουργία.

Ο Λέων έκανε φυσιοθεραπεία και η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται ομαλά. Ο υπεύθυνος της υπηρεσίας Τύπου του Βατικανού, Ματέο Μπρούνι, ανέφερε ότι ο Βορειοαμερικανός ποντίφικας συλλειτούργησε στο παρεκκλήσι δίπλα στο δωμάτιό του και επέστρεψε στην εργασία του. Πηγές της Αγίας Έδρας σημείωσαν ότι μέχρι στιγμής έχει δεχθεί μόνο μία επίσκεψη στενού συνεργάτη του.

Ο Μπρούνι δήλωσε επίσης ότι επιβεβαιώνεται πως η συνολική παραμονή του πάπα στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι θα διαρκέσει μία εβδομάδα.

Πρόσθεσε ότι, πριν από την επέμβαση της περασμένης Τρίτης, οι γιατροί ζήτησαν από τον ποντίφικα να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό, σε PET (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) και σε ρομποτική βρογχοσκόπηση με βιοψία.

Πηγή: ΚΥΠΕ