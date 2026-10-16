«Ντροπή» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την επανέναρξη των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, εξαπολύοντας βολές κατά του ουκρανού πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Νέα πυρά Τραμπ κατά Ζελένσκι: «Πιο δύσκολο να συνεργαστεί κανείς μαζί του παρά με τον Πούτιν»
Νέες αιχμές κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» την επανέναρξη των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και υποστηρίζοντας ότι οδηγούν σε αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου
Ερωτηθείς για το θέμα, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο Newsmax, ο Τραμπ απάντησε πως θεωρεί ότι «είναι ντροπή! Υπάρχουν τόσοι άλλοι στόχοι», επικαλούμενος την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων.
Η ουκρανική επίθεση με drones εναντίον διυλιστηρίου στη ρωσική περιφέρεια Ριαζάν ήταν η πρώτη σε ενεργειακή εγκατάσταση της Ρωσίας αφότου ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή πως η Μόσχα και το Κίεβο συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία.
Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον πρόεδρο της Ουκρανίας: «Το μόνο που κάνει (ο Ζελένσκι) είναι να αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως».
Υποστηρίζοντας πως «είναι πιο δύσκολο να συνεργαστεί κανείς με τον Ζελένσκι παρά με τον Πούτιν», ο Τραμπ δήλωσε στο Newsmax ότι ο ουκρανός πρόεδρος «δεν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Δηλώνει πως θέλει, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει».
Χθες Πέμπτη, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την επανέναρξη των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, αψηφώντας την «ενεργειακή εκεχειρία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ, τον οποίο κάλεσε να μην στέκεται στο πλευρό του «επιτιθέμενου» στον πόλεμο με τη Ρωσία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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