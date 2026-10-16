Νέα πυρά Τραμπ κατά Ζελένσκι: «Πιο δύσκολο να συνεργαστεί κανείς μαζί του παρά με τον Πούτιν»

Ερωτηθείς για το θέμα, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο Newsmax, ο Τραμπ απάντησε πως θεωρεί ότι «είναι ντροπή! Υπάρχουν τόσοι άλλοι στόχοι», επικαλούμενος την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων.

Η ουκρανική επίθεση με drones εναντίον διυλιστηρίου στη ρωσική περιφέρεια Ριαζάν ήταν η πρώτη σε ενεργειακή εγκατάσταση της Ρωσίας αφότου ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή πως η Μόσχα και το Κίεβο συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον πρόεδρο της Ουκρανίας: «Το μόνο που κάνει (ο Ζελένσκι) είναι να αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως».

Υποστηρίζοντας πως «είναι πιο δύσκολο να συνεργαστεί κανείς με τον Ζελένσκι παρά με τον Πούτιν», ο Τραμπ δήλωσε στο Newsmax ότι ο ουκρανός πρόεδρος «δεν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Δηλώνει πως θέλει, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει».

Χθες Πέμπτη, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την επανέναρξη των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, αψηφώντας την «ενεργειακή εκεχειρία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ, τον οποίο κάλεσε να μην στέκεται στο πλευρό του «επιτιθέμενου» στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ