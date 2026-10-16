Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, δήλωσε χθες Πέμπτη ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου (bar exam), αφότου το νομικό της υπόβαθρο τέθηκε υπό αμφισβήτηση.
Σάλος στον Λευκό Οίκο: Η νέα εκπρόσωπος του Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν έχει άδεια δικηγόρου
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Η Κέιτι Ζακαράια, η οποία εντάχθηκε στο δυναμικό του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα, είχε δηλώσει παλαιότερα ότι ασκούσε τη δικηγορία προτού εισέλθει στην πολιτική, ενώ και ο πρόεδρος Τραμπ την είχε περιγράψει ως δικηγόρο.
Η Κέιτι Ζακαράια, η οποία εντάχθηκε στο δυναμικό του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα, είχε δηλώσει παλαιότερα ότι ασκούσε τη δικηγορία προτού εισέλθει στην πολιτική, ενώ και ο πρόεδρος Τραμπ την είχε περιγράψει ως δικηγόρο.
«Δεν περάσατε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, σωστά;» ρωτήθηκε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Hannity» του Fox News το βράδυ της Πέμπτης.
«Σωστά», απάντησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι.
Αρνητικά απάντησε η Κέιτι Ζακαράια όταν ο Χάνιτι τη ρώτησε εάν εξετάστηκε για δεύτερη φορά.
Η Ζακαράια πήρε πτυχίο Νομικής από το πανεπιστήμιο Pepperdine το 2011, σύμφωνα με το ίδιο το ίδρυμα. Σχεδόν όλοι οι δικηγόροι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στις ΗΠΑ παίρνουν πρώτα πτυχίο Νομικής, ωστόσο δεν μπορούν να δικηγορήσουν χωρίς προηγουμένως να έχουν γίνει μέλη δικηγορικού συλλόγου.
Την Τρίτη, κατά την πρώτη ενημέρωση του Τύπου από εκείνη, η Κέιτι Ζακαράια δέχτηκε ερωτήσεις από μόλις τρεις δημοσιογράφους προτού ολοκληρώσει τη συνέντευξη Τύπου σε μόλις 15 λεπτά. Η εμφάνισή της επικρίθηκε από ορισμένους σχολιαστές και από πολιτικούς αναλυτές παρότι ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους: «Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή».
Όταν ο Σον Χάνιτι της ζήτησε να σχολιάσει την εμφάνισή της, η Ζακαράια απάντησε πως θεωρεί ότι ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της, επισημαίνοντας πως είχε ελάχιστο χρόνο για να προετοιμαστεί.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters
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