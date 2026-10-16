Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Μόσχα και το Πεκίνο, με στόχο την αποπυρηνικοποίηση των χωρών που διαθέτουν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια στον κόσμο.
Τραμπ: Συνομιλίες με Ρωσία και Κίνα για την αποπυρηνικοποίηση – Δεν θα χρησιμοποιούσα πυρηνικά κατά του Ιράν
Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), η Ρωσία διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό αποθηκευμένων πυρηνικών κεφαλών, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Ωστόσο, οι ΗΠΑ υπερτερούν της Ρωσίας ως προς τον αριθμό των ανεπτυγμένων πυρηνικών κεφαλών.
Παράλληλα ανέφερε ότι «δεν θα χρησιμοποιούσε» πυρηνικά όπλα κατά του Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν βλέπει το ενδεχόμενο «αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος» της χώρας.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο δίκτυο Newsmax, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πως η Κίνα θα «φτάσει» τις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), η Ρωσία διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό αποθηκευμένων πυρηνικών κεφαλών, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Ωστόσο, οι ΗΠΑ υπερτερούν της Ρωσίας ως προς τον αριθμό των ανεπτυγμένων πυρηνικών κεφαλών.
«Όλη αυτή η κατάσταση είναι κρίμα, διότι θα ήθελα να καταργήσουμε τα πυρηνικά όπλα, εάν αυτό είναι δυνατό. Ωστόσο, συνομιλούμε με τη Ρωσία για το ζήτημα αυτό και συζητούμε με την Κίνα για την αποπυρηνικοποίηση», δήλωσε ο Τραμπ στο δίκτυο.
Το Newsmax μετέδωσε ότι ο Τραμπ είχε συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, σχετικά με την αποπυρηνικοποίηση.
Πηγή: Reuters
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