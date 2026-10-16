Ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ψαλίδισε τη διαφορά από τον συντηρητικό γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Πέμπτη.
Βραζιλία – προεδρικές εκλογές: Οριακό προβάδισμα Μπολσονάρου έναντι του Λούλα
Ειδικότερα, ο απερχόμενος πρόεδρος συγκεντρώνει το 49% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο πρωτότοκος γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου το 51%.
Το 6% των ερωτηθέντων ανέφερε πως σκοπεύει να ρίξει λευκό ψηφοδέλτιο στην κάλπη, ενώ το 2% δήλωσε αναποφάσιστο.
Στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου συμμετείχαν 2.520 ψηφοφόροι, με το περιθώριο στατιστικού σφάλματος να εκτιμάται στο ∓ 2%.
Πριν από μια εβδομάδα, το ινστιτούτο Datafolha έδινε προβάδισμα τεσσάρων μονάδων στον Φλάβιο Μπολσονάρου (52% έναντι 48% για τον Λούλα).
Την Τετάρτη, δημοσκόπηση του ινστιτούτου Quaest έδινε προβάδισμα δύο μονάδων στον γερουσιαστή Μπολσονάρου.
Στον πρώτο γύρο της 4ης Οκτωβρίου, ο 45χρονος Φλάβιο Μπολσονάρου επικράτησε με 47,03% έναντι 45,16% του 80χρονου Λούλα, διαψεύδοντας τα προγνωστικά.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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