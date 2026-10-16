Κωνσταντινούπολη: Τέσσερις νεκροί και έξι αγνοούμενοι από τις πλημμύρες

Ο αριθμός των νεκρών από τις καταρρακτώδεις βροχές ανήλθε σε τέσσερις, ενώ έχουν δηλωθεί έξι εξαφανίσεις, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί.

Το τέταρτο θύμα, ο εργάτης Φαΐκ Σεντούρκ, έχασε τη ζωή του στο Μπέικοζ, όταν έπεσε σε φρεάτιο ενώ συμμετείχε σε εργασίες άντλησης υδάτων σε εργοτάξιο σχολείου. Επτά ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, 3.055 πολίτες απεγκλωβίστηκαν από πλημμυρισμένες περιοχές.

Στην Κωνσταντινούπολη επιχειρούν 46.597 άτομα. Από αυτούς, 8.597 συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης και άμεσης επέμβασης, ενώ οι υπόλοιποι παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης, Μουράτ Κουρούμ, ανέφερε ότι σε ορισμένες περιοχές η βροχόπτωση έφτασε τα 273 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.

Καταγράφηκαν 48 κατολισθήσεις και κατέρρευσαν 53 τοίχοι αντιστήριξης. Οι αρχές δέχθηκαν 9.755 κλήσεις για βοήθεια.

Μόνο στην περιοχή Αγιαζάγα, ζημιές υπέστησαν 300 επιχειρήσεις και 200 οχήματα.

Τα σχολεία στην Κωνσταντινούπολη παραμένουν κλειστά και σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, με απόφαση του κυβερνήτη Νταβούτ Γκιουλ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις για πιθανούς κινδύνους, ιδιαίτερα για ηλεκτρολογικές βλάβες.

Η τουρκική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα προειδοποίηση για 14 επαρχίες, μεταξύ των οποίων και η Κωνσταντινούπολη, λόγω κινδύνου νέων πλημμυρών, κατολισθήσεων και ισχυρών καταιγίδων.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας ανεστάλη επίσης η λειτουργία των σχολείων στις επαρχίες Κοτζάελι, Σακάρια, Γιάλοβα, Ζονγκουλντάκ και Ντούζτζε.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

Πηγή: ΚΥΠΕ