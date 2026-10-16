Χάος με τις πτήσεις στην Ευρώπη: Ακυρώσεις και πολύωρες καθυστερήσεις - «Μέχρι στιγμής δεν προέκυψε κάτι» στην Κύπρο

Το πρόβλημα επηρεάζει τόσο τις πτήσεις από και προς την Ιταλία όσο και αεροσκάφη που διέρχονται από τον ιταλικό εναέριο χώρο με προορισμό άλλες χώρες.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η Hermes Airports, σε επικοινωνία με τον «Π» το μεσημέρι της Παρασκευής, ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής δεν προέκυψε κάτι», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει καταγραφεί μέχρι τώρα πρόβλημα στις πτήσεις που εξυπηρετούν τα κυπριακά αεροδρόμια, όπως φαίνεται και στην ιστοσελίδα τους.

Αντίθετα, καθυστερήσεις αναμένονται σε αφίξεις και αναχωρήσεις από ελληνικά αεροδρόμια, με τις αεροπορικές εταιρείες να καλούν τους επιβάτες να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους.

Περιορισμοί στον ιταλικό εναέριο χώρο

Οι ιταλικές Αρχές και το Eurocontrol προχώρησαν σε περιορισμό της χωρητικότητας του ιταλικού εναέριου χώρου, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις στο ευρωπαϊκό δίκτυο αερομεταφορών.

Σύμφωνα με την ιταλική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Enav, η δυσλειτουργία εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων που υποστηρίζει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Αρχικά, η λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών συνεχίστηκε με τη χρήση εφεδρικών συστημάτων. Ωστόσο, η αύξηση της κίνησης τις πρωινές ώρες κατέστησε αναγκαία τη λήψη περιοριστικών μέτρων.

Από τις 06:00 το πρωί εφαρμόστηκε ρύθμιση των ροών εναέριας κυκλοφορίας, περιορίζοντας προσωρινά τον αριθμό των αεροσκαφών που μπορούν να εξυπηρετούνται στον ιταλικό εναέριο χώρο.

Η Enav διευκρίνισε ότι τα μέτρα ελήφθησαν για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή δολιοφθοράς.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα.

Ακυρώσεις στη Ρώμη, πολύωρες καθυστερήσεις στο Μιλάνο

Στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης έχουν ήδη καταγραφεί ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε αρκετές πτήσεις.

Τέσσερα δρομολόγια προς Μιλάνο-Λινάτε, Ριάντ, Τίρανα και Τεργέστη έχουν ακυρωθεί, ενώ περίπου 20 πτήσεις παρουσιάζουν καθυστερήσεις από 15 έως 60 λεπτά.

Ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στα αεροδρόμια της Λομβαρδίας, όπου η δυσλειτουργία επηρεάζει τόσο τις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις.

Στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου οι καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις κυμαίνονται από 30 λεπτά έως και περισσότερο από δύο ώρες, ενώ μικρότερα προβλήματα παρατηρούνται στις αφίξεις.

Στο Λινάτε, οι καθυστερήσεις των αφικνούμενων αεροσκαφών φτάνουν τη μία ώρα, ενώ σε ορισμένες αναχωρήσεις ξεπερνούν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Προβλήματα και σε Μπέργκαμο και Τεργέστη

Στο αεροδρόμιο Όριο αλ Σέριο του Μπέργκαμο, πτήση της Ryanair προς το Τράπανι, προγραμματισμένη για τις 06:50, αναχώρησε με καθυστέρηση μιάμισης ώρας, ενώ άλλη πτήση της ίδιας εταιρείας προς το Βερολίνο καθυστέρησε κατά μία ώρα και 20 λεπτά.

Παράλληλα, πτήση της Volotea από την Όλμπια, η οποία αναμενόταν στις 07:45, επαναπρογραμματίστηκε να φτάσει στις 11:18.

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται και στο αεροδρόμιο της Τεργέστης, όπου πτήση από το Φιουμιτσίνο ακυρώθηκε, ενώ δρομολόγιο προς το Μιλάνο-Λινάτε μετατέθηκε κατά αρκετές ώρες.

Οι διοικήσεις των αεροδρομίων προειδοποιούν ότι οι δυσλειτουργίες ενδέχεται να επηρεάσουν περισσότερα δρομολόγια στη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για την επιβεβαίωση των προγραμματισμένων πτήσεών τους.

Με πληροφορίες από protothema.gr