Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η γαλλική αστυνομία ενόψει των αυριανών κινητοποιήσεων στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με ανακοινώσεις συνδικάτων, φοιτητές και εργαζόμενοι αναμένεται να σταθούν στο πλευρό των μαθητών, οι οποίοι διαδηλώνουν εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν και τα «κίτρινα γιλέκα», οι διαμαρτυρίες των οποίων κατά της αύξησης των τιμών των καυσίμων είχαν οδηγήσει σε εκτεταμένες ταραχές το 2018 και το 2019.
«Αστακός» η Γαλλία υπό τον φόβο εκτεταμένων επεισοδίων – Στους δρόμους μαθητές, εργαζόμενοι και «κίτρινα γιλέκα»
Φοιτητές και εργαζόμενοι αναμένεται να ενώσουν τις κινητοποιήσεις τους με εκείνες των μαθητών, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών προειδοποιεί ότι αποκλεισμοί δρόμων και υποδομών δεν θα γίνουν ανεκτοί.
Μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό France 2, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ δήλωσε ότι αναμένει «αρκετά μεγάλη προσέλευση» διαδηλωτών. Αναφέρθηκε σε περισσότερες από πεντακόσιες «αυθόρμητες συγκεντρώσεις», «δημόσιες διαδηλώσεις» και «αποκλεισμούς δρόμων και υποδομών», τονίζοντας ότι αυτά «δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά». Ο υπουργός ζήτησε από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να συγκαλέσει διυπουργική μονάδα κρίσης για τις κινητοποιήσεις.
Το κλίμα αποτυπώνεται και στη δήλωση του αστυνομικού διευθυντή του Παρισιού ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στην υπηρεσία του και τους διοργανωτές σχετικά με τη διαδρομή της πορείας στην πρωτεύουσα. Η διαφωνία αφορά τον τελικό προορισμό της διαδήλωσης, η οποία θα ξεκινήσει από την Πλατεία της Βαστίλης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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