Οι Χούθι χτύπησαν την καρδιά της κυβέρνησης στην Υεμένη - Πέντε νεκροί από πυραύλους και drones

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Υεμένης, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται δύο μέλη της προσωπικής ασφάλειας του πρωθυπουργού Σάγια αλ Ζιντάνι, ενώ τα υπόλοιπα θύματα περιλαμβάνουν προσωπικό ασφαλείας και πολιτικούς υπαλλήλους που εργάζονταν στο κυβερνητικό συγκρότημα.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου είναι ασφαλείς, παρά το πλήγμα σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους εργασίας υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων.

❗Húsíové zaútočili na prezidentský palác Al-Maášik v jemenském Adenu, informovala agentura SABA. Při útoku zahynuli dva členové ochranky. Premiér a členové vlády, kteří se v paláci nacházeli, vyvázli bez zranění. https://t.co/gegZWfjDhU — bety kovac 🇺🇦♥️ (@betyna71) October 15, 2026

Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβαν οι Χούθι, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους ήταν στρατιωτικό κέντρο επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, λειτουργούσε εντός του προεδρικού συγκροτήματος.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα κατά της κυβέρνησης της Υεμένης από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία «Αυγή της Υεμένης», στο πλαίσιο της πολυετούς σύγκρουσης με τους Χούθι.

Χούθι: Νόμιμος στόχος κάθε σαουδαραβική στρατιωτική παρουσία

Σε ανακοίνωσή τους, οι Χούθι ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν να στοχοποιούν σαουδαραβικές στρατιωτικές δυνάμεις, ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται.

«Ο βομβαρδισμός του αρχηγείου πολεμικών επιχειρήσεων του σαουδαραβικού εχθρού στο Άντεν εντάσσεται στο πλαίσιο της διακηρυγμένης στρατηγικής μας για τη στοχοποίηση των στρατιωτικών συγκεντρώσεων της Σαουδικής Αραβίας, όπου κι αν βρίσκονται, και για τη θεώρηση οποιασδήποτε στρατιωτικής παρουσίας του σαουδαραβικού εχθρού ως νόμιμου στόχου για τις δυνάμεις μας», ανέφεραν.

Το υπουργικό συμβούλιο της Υεμένης επιβεβαίωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους και drones, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει τη λειτουργία της κυβέρνησης ή τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των ανταρτών.

«Το μέλλον της Υεμένης δεν θα παραμείνει όμηρος μιας πολιτοφυλακής που στρέφει τα όπλα εναντίον του ίδιου της του λαού, απειλεί την ασφάλεια των γειτόνων της και στηρίζεται στη βία για να αντισταθμίσει την απόρριψη από τον λαό της Υεμένης της ατζέντας της, που βασίζεται σε πραξικόπημα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τον τύπο των πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν ή την έκταση των ζημιών στο προεδρικό συγκρότημα.

Προειδοποιήσεις για επιθέσεις σε σαουδαραβικά αεροδρόμια

Η επίθεση στο Άντεν σημειώθηκε λιγότερο από μία ώρα αφότου οι Χούθι επανέλαβαν τις προειδοποιήσεις τους ότι ο εναέριος χώρος και τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας δεν είναι ασφαλή.

Οι αντάρτες υποστήριξαν ότι διατηρούν τη δυνατότητα να απαντούν με νέα πλήγματα στις συνεχιζόμενες σαουδαραβικές επιχειρήσεις στην Υεμένη.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε 65 αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις κατά το προηγούμενο 24ωρο, πλήττοντας την πρωτεύουσα Σαναά και άλλες επαρχίες.

Το υπουργείο Υγείας που επικαλούνται οι Χούθι ανέφερε ότι από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου οι σαουδαραβικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 120 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 307. Κατά τους ισχυρισμούς των ανταρτών, περίπου το 60% των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά.

Νεκρός υψηλόβαθμος διοικητής των Χούθι

Την ίδια ημέρα, ο στρατός της Υεμένης ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς διοικητές των Χούθι, γνωστό ως «Αμπού αλ Φαντλ αλ Χαντραμί».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αλ Χαντραμί ήταν επικεφαλής των επιχειρήσεων βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών της οργάνωσης και συγκαταλεγόταν στα υψηλότερα κλιμάκια της στρατιωτικής ηγεσίας της.

Ο στρατός υποστήριξε επίσης ότι ο συγκεκριμένος διοικητής είχε λάβει εξειδικευμένη στρατιωτική εκπαίδευση στο Ιράν.

Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones στη Σαουδική Αραβία

Την ίδια ώρα, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε νέες αναχαιτίσεις πυραύλων και drones σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν ένα drone πάνω από την πόλη Χαμίς Μουσάιτ, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, ένας πύραυλος κρουζ στην περιοχή της Μεδίνας και ακόμη ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ανατολική Επαρχία.

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι, προειδοποίησε ότι οι Χούθι έχουν αποκτήσει προηγμένες στρατιωτικές τεχνολογίες με τη βοήθεια περιφερειακών παραγόντων.

Όπως υποστήριξε, έχουν εξελιχθεί στην «πρώτη τρομοκρατική οργάνωση που διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους, επιθετικά drones, drones αυτοκτονίας και ταχύπλοα σκάφη παγιδευμένα με εκρηκτικά».

Ο συνασπισμός επικαλέστηκε επίσης πρόσφατα πλήγματα των ανταρτών κατά του διεθνούς αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ, προειδοποιώντας για αυξανόμενους κινδύνους τόσο για την περιφερειακή ασφάλεια όσο και για τις διεθνείς θαλάσσιες εμπορικές οδούς.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με στόχο την αποδυνάμωση των δυνατοτήτων των Χούθι και την εξουδετέρωση των πηγών υποστήριξής τους, με σεβασμό, όπως ανέφερε, στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Τραμπ: Οι Χούθι επιχειρούν να εκτοξεύσουν τις τιμές του πετρελαίου

Η νέα κλιμάκωση προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών και της διεθνούς ναυσιπλοΐας, καθώς οι επιθέσεις επεκτείνονται σε αεροδρόμια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και θαλάσσιες μεταφορές.

Στο ζήτημα παρενέβη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους Χούθι ότι επιχειρούν σκόπιμα να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου και αφήνοντας να εννοηθεί ότι πίσω από τη νέα κλιμάκωση βρίσκεται το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε: «Οι Χούθι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα. Είχαν παραμείνει σιωπηλοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα εμφανίστηκαν ξανά, πιθανότατα κατόπιν εντολής του Ιράν, χτυπώντας τη Σαουδική Αραβία και προσπαθώντας σκόπιμα να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου, πιθανότατα ενόψει των αμερικανικών εκλογών».

Με πληροφορίες από protothema.gr