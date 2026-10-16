Έποικοι έκαψαν ελαιόδεντρα και τραυμάτισαν δημοσιογράφο στη Δυτική Όχθη

Περίπου 80 έποικοι, ορισμένοι από τους οποίους κρατούσαν φιάλες υγραερίου, κατέβηκαν από λόφο πάνω από ελαιώνα όπου κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί για να μαζέψουν ελιές, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν στο Reuters. Οι έποικοι πήραν θέση μπροστά από τα ελαιόδεντρα, ενώ κάποιοι χρησιμοποίησαν σφενδόνες για να ρίξουν πέτρες στους Παλαιστινίους.

«Οι έποικοι θέλουν να μας επιτεθούν και να μας διώξουν από τα σπίτια μας», δήλωσε ο 42χρονος γεωργός Μουτάζ Αμπντελχάντι, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης.

Κατά τη διάρκειά της, τουλάχιστον δύο τζιπ του ισραηλινού στρατού πέρασαν με ταχύτητα από την περιοχή, σηκώνοντας σκόνη, ενώ οι χωρικοί έτρεχαν για να απομακρυνθούν από τον δρόμο τους. Η επίθεση συνεχίστηκε και μετά την άφιξη του στρατού. Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν δακρυγόνα προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι Παλαιστίνιοι, οι οποίοι έτρεξαν για να ξεφύγουν από τα τζιπ. Στην περιοχή ακούγονταν πυροβολισμοί, ενώ φωτογράφος του Reuters είδε τουλάχιστον έναν έποικο να πυροβολεί.

Παλαιστίνιοι γιατροί ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στην περιοχή της Ραμάλα. Μία από τους τραυματίες είναι η Χάιντι Λέβιν, φωτοειδησεογράφος της Washington Post. Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό.

Αύξηση της βίας των εποίκων

Η βία Ισραηλινών εποίκων κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Τουλάχιστον 170 επιθέσεις έχουν καταγραφεί από τις 27 Σεπτεμβρίου, όταν άρχισε η ετήσια συγκομιδή ελιάς, σύμφωνα με την Yesh Din, ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση που παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Όχθη.

Οι έποικοι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους υπό τη δεξιά κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη διάρκεια της οποίας έχει καταγραφεί ταχεία επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη. Ο Νετανιάχου έχει επικρίνει τη βία των εποίκων, αλλά δεν έχει αναλάβει δράση για την αντιμετώπισή της, παρά τις διεθνείς επικρίσεις και τις κυρώσεις από μακροχρόνιους εταίρους του Ισραήλ, όπως η Βρετανία.

Στη Δυτική Όχθη ζουν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, ενώ περίπου 500.000 Ισραηλινοί έχουν εγκατασταθεί σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Μετά την επίθεση στο Αμπού Φάλαχ, σημειώθηκε άλλη μία στην περιοχή του χωριού Τούρμους Άγια. Έποικοι έκαψαν τρία οχήματα και στη συνέχεια επιτέθηκαν σε ομάδα γεωργών που μάζευαν ελιές. Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Σάλαχ Αμπού Νίσουα, αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, δήλωσε ότι οι έποικοι «πλησίασαν κρυφά σαν κλέφτες, έπιασαν κάποιον που ήταν μόνος του και άρχισαν να τον χτυπούν».

Πηγή: ΚΥΠΕ