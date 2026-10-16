Τρεις νεκροί από ρωσικά drones στην Ουκρανία – Χωρίς ρεύμα 370.000 καταναλωτές

Στην πόλη του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις σε τρεις περιοχές, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ. Νωρίτερα, ο ίδιος είχε αναφέρει ότι οι νεκροί στην πόλη ήταν τρεις.

Στην περιφέρεια Βολίν, στα βορειοδυτικά και στα σύνορα με την Πολωνία, ένα drone έπληξε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ρομάν Ρομάνιουκ.

Ειδικά συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές στο δίκτυο της περιοχής, ανέφερε ο Ρομάνιουκ, προσθέτοντας ότι περίπου 100.000 άνθρωποι είχαν ήδη επανασυνδεθεί με το δίκτυο.

Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες στο Λουτσκ, πρωτεύουσα της περιφέρειας Βολίν, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο δήμαρχος Αντρίι Ραζουμόβσκι.

Άλλες επιθέσεις έπληξαν τουλάχιστον δύο εμπορικά κέντρα: ένα στη βόρεια πόλη Σούμι, κοντά στη γραμμή του μετώπου, και ένα στη γειτονική περιφέρεια Ρίβνε, σύμφωνα με αξιωματούχους. Πρόκειται για την τελευταία σε σειρά ρωσικών επιθέσεων εναντίον εμπορικών κέντρων και αγορών.

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από drones που έπληξαν μεγάλο εμπορικό κέντρο και άλλα σημεία στο Ρίβνε, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Ολεξάντρ Κοβάλ.

Πηγή: ΚΥΠΕ