Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Οι Χούθι χτύπησαν την καρδιά της κυβέρνησης στην Υεμένη - Πέντε νεκροί από πυραύλους και drones
Διεθνή

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Από το χειρουργείο στην Αγία Τράπεζα - Τέλεσε λειτουργία στο νοσοκομείο (εικόνες)

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα των νέων εξετάσεων μετά την επέμβαση στον πνεύμονα. Ο ποντίφικας κινείται και εργάζεται αυτόνομα, ενώ αναμένεται να απευθύνει την καθιερωμένη κυριακάτικη προσευχή του

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ ' τέλεσε σήμερα το μεσημέρι την λειτουργία στο παρεκκλήσι του δέκατου ορόφου της πολυκλινικής της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλι και ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για την φροντίδα που του παρέχει.

Οι γιατροί τόνισαν ότι οι εξετάσεις αίματος και η ακτινογραφία θώρακος στην οποία υποβλήθηκε σήμερα ο ποντίφικας, επιβεβαίωσαν ότι η κατάστασή του βελτιώνεται διαρκώς.

Στο ιατρικό ανακοινωθέν υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο Λέων συνεχίζει τις ασκήσεις φυσιοθεραπείας και ότι κινείται και εργάζεται με απόλυτη αυτονομία.

Πηγές του Βατικανού, τέλος, ανέφεραν ότι ο Βορειοαμερικανός πάπας πρόκειται να πει, την Κυριακή, την καθιερωμένη προσευχή του Άντζελους.

Πηγή: ΑΠΕ

#ΠΑΠΑΣ ΛΕΟΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα