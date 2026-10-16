Ο πάπας Λέων ο ΙΔ ' τέλεσε σήμερα το μεσημέρι την λειτουργία στο παρεκκλήσι του δέκατου ορόφου της πολυκλινικής της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλι και ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για την φροντίδα που του παρέχει.
Πάπας Λέων ΙΔ΄: Από το χειρουργείο στην Αγία Τράπεζα - Τέλεσε λειτουργία στο νοσοκομείο (εικόνες)
Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα των νέων εξετάσεων μετά την επέμβαση στον πνεύμονα. Ο ποντίφικας κινείται και εργάζεται αυτόνομα, ενώ αναμένεται να απευθύνει την καθιερωμένη κυριακάτικη προσευχή του
Οι γιατροί τόνισαν ότι οι εξετάσεις αίματος και η ακτινογραφία θώρακος στην οποία υποβλήθηκε σήμερα ο ποντίφικας, επιβεβαίωσαν ότι η κατάστασή του βελτιώνεται διαρκώς.
Στο ιατρικό ανακοινωθέν υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο Λέων συνεχίζει τις ασκήσεις φυσιοθεραπείας και ότι κινείται και εργάζεται με απόλυτη αυτονομία.
Πηγές του Βατικανού, τέλος, ανέφεραν ότι ο Βορειοαμερικανός πάπας πρόκειται να πει, την Κυριακή, την καθιερωμένη προσευχή του Άντζελους.
Pope Leo XIV celebrated Mass at noon on Friday in the room set up on the 10th floor of Gemelli Hospital, according to the Holy See Press Office. Several members of Gemelli's medical and nursing staff attended the Mass, along with members of the Vatican City State Gendarmerie Corps. "In his homily, the Pope thanked all the staff—doctors, nurses, and orderlies—for the work they do every day caring for patients in their frailty, and especially for what they have done and continue to do for him," read the statement.— Vatican News (@VaticanNews) October 16, 2026
Πηγή: ΑΠΕ
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