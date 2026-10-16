Δεν πρόλαβε να κλείσει εβδομάδα στον Λευκό Οίκο και ο Τραμπ απέλυσε τη νέα εκπρόσωπό του

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται μόλις πέντε ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Ζακαράια, η οποία βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο επικρίσεων τόσο για την πρώτη της εμφάνιση στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου όσο και για τα επαγγελματικά της προσόντα.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι η νέα εκπρόσωπος έχει αντιμετωπιστεί άδικα από τα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το Associated Press, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για το μέλλον της, ωστόσο πηγές που επικαλείται το CNNi από τον κύκλο του Αμερικανού προέδρου αναφέρουν ότι την απέλυσε.

Τι δήλωσε η Ζακαράια στο Fox News

Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, η Ζακαράια περιέγραψε τις πρώτες ημέρες της στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε, ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει πολλή ενέργεια και μεγάλη διάθεση να «σώσει την Αμερική».

Η συζήτηση στράφηκε, ωστόσο, και στο ζήτημα των νομικών της προσόντων, μετά την αποκάλυψη ότι δεν έχει περάσει τις εξετάσεις που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας άσκησης δικηγορίας.

Ερωτηθείσα κατά πόσον θα ήταν προτιμότερο να μην είχε αποκαλύψει το συγκεκριμένο γεγονός, η Ζακαράια απάντησε: «Αυτές οι ερωτήσεις δεν ρωτήθηκαν. Προσελήφθην ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου κι όχι ως σύμβουλος».

Ανέλαβε στις 12 Οκτωβρίου

Η Κέιτι Ζακαράια ανέλαβε καθήκοντα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, διαδεχόμενη την Καρολάιν Λέβιτ, η οποία αποχώρησε από τη θέση στα τέλη Αυγούστου.

Ο διορισμός της είχε ανακοινωθεί από τον Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει τότε την εμπιστοσύνη του στις ικανότητές της.

Πριν από την ανάληψη των νέων καθηκόντων της, η Ζακαράια εργαζόταν ως ανώτερη σύμβουλος επικοινωνίας στον όμιλο Trump Media & Technology Group, στον οποίο ανήκει η πλατφόρμα Truth Social. Είχε επίσης εργαστεί για σύντομο διάστημα στο αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ενώ είχε εμφανιστεί ως πολιτική σχολιάστρια σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Η πρώτη της επίσημη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και διήρκεσε περίπου 14 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων δέχθηκε ερωτήσεις από μόλις τρεις δημοσιογράφους.

Η σύντομη διάρκεια της ενημέρωσης προκάλεσε επικρίσεις, με τη Ζακαράια να απαντά ότι είχε ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, καθώς είχε αναλάβει τα καθήκοντά της μόλις λίγες ώρες προηγουμένως.

Η αποκάλυψη για τις εξετάσεις δικηγορίας

Πρόσθετες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πληροφορίες για το νομικό υπόβαθρο της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

Η Ζακαράια αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine, ωστόσο επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στο Fox News ότι δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης δικηγορίας και ότι δεν επιχείρησε να εξεταστεί ξανά.

Η αποκάλυψη προκάλεσε ερωτήματα, καθώς η ίδια είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν ως δικηγόρος, ενώ και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό κατά την ανακοίνωση του διορισμού της.

Η Ζακαράια εξήγησε ότι μετά την αποφοίτησή της είχε προγραμματίσει να μετακομίσει στην Κίνα μαζί με τον σύζυγό της και, για τον λόγο αυτό, δεν θεώρησε αναγκαίο να επαναλάβει τις εξετάσεις.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε το επαγγελματικό της υπόβαθρο, επισημαίνοντας ότι διαθέτει νομική εκπαίδευση και εμπειρία σε διεθνείς νομικές υποθέσεις.