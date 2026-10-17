Ο Τραμπ αναστέλλει την εφαρμογή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας - Επικαλέστηκε «το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ»

Τα μέτρα θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με το διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικαλέστηκε «το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ».

Το διάταγμα αναφέρεται σε νόμο που επικυρώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου από τον Αμερικανό πρόεδρο, που αποτελούσε την πρώτη μεγάλη πρωτοβουλία του Κογκρέσου σε βάρος της Μόσχας μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, αφήνοντας ωστόσο στον Ρεπουμπλικανό ηγέτη μεγάλη ευχέρεια ως προς την εφαρμογή του. Φέρει το όνομα του βασικού εισηγητή του, του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ —ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο—, ενός εκ των πιο ένθερμων υποστηρικτών της Ουκρανίας και σφοδρού επικριτή της Ρωσίας.

Αυτό το νέο νομοθετικό οπλοστάσιο, που αφορά κυρίως τον ρωσικό ενεργειακό τομέα, στοχοθετεί θεωρητικά για πρώτη φορά τον ρωσικό σκιώδη στόλο καθώς επίσης τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως και άλλους Ρώσους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Συγκεκριμένα, παρέχει στον Ντόναλντ Τραμπ τη δυνατότητα να επιβάλει δασμούς έως και 100% στις πέντε χώρες που εισάγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Ινδίας.

Το νόμος είχε την υποστήριξη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατά την επικύρωσή του είχε κάνει λόγο για «ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο, ικανό να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο τρομοκρατίας και να ωθήσει τη Ρωσία να κάνει ειρήνη».

Ωστόσο, οι ήδη δύσκολες σχέσεις μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας γνώρισαν νέα κρίση μετά την ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ συμφωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, που προβλέπει την άρση κυρώσεων κατά της Μόσχας, προκειμένου να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού ντίζελ.

Πηγή: ΑΠΕ