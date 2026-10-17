«Ιστορική στιγμή» για τη Μόσχα το «πάγωμα» κυρώσεων από Τραμπ - Η αντίδραση του ανθρώπου του Πούτιν

«Η αναστολή του Νόμου Γκράχαμ από την κυβέρνηση Τραμπ είναι μια σημαντική και πραγματικά ιστορική στιγμή», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου για τη διεθνή οικονομική συνεργασία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες (τοπική ώρα) προεδρικό διάταγμα που ήρε τις εκτεταμένες κυρώσεις και τους δασμούς των ΗΠΑ με στόχο τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας, δύο ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ.

Ο Αμερικανός ηγέτης προχώρησε στην κίνηση αυτή εν μέσω αντιπαράθεσης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τον πέμπτο χρόνο της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας που έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει αναγκάσει εκατομμύρια πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Το Κρεμλίνο και ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχουν ακόμα αντιδράσει στο μέτρο αυτό –μια μεγάλη διπλωματική νίκη για τη Ρωσία, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο λεγόμενος νόμος Γκράχαμ --που φέρει το όνομα του βασικού εισηγητή του, του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, εκ των πιο ένθερμων υποστηρικτών της Ουκρανίας και σφοδρού επικριτή της Ρωσίας-- στοχοθετούσε τους τομείς ενέργειας και άμυνας της Ρωσίας, καθώς επίσης τον Πούτιν και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι ο νόμος αυτός θα προκαλούσε «σοβαρή ζημιά πάνω απ’ όλα στην αμερικανική οικονομία και τις διεθνείς αγορές».

Η Δύσης είχε επιβάλει βαριές κυρώσεις στη Ρωσία όταν εκείνη εξαπέλυσε τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ