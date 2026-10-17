Σοκ στη Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι ξυλοκόπησαν άγρια φωτορεπόρτερ της Washington Post – «Με κλωτσούσαν ξανά και ξανά» (βίντεο)

Θύμα της επίθεσης ήταν η βραβευμένη φωτορεπόρτερ Χάιντι Λεβίν (Heidi Levine), η οποία κάλυπτε τη συγκομιδή της ελιάς από Παλαιστίνιους αγρότες κοντά στο χωριό Αμπού Φάλαχ, βορειοανατολικά της Ραμάλα.

Η δημοσιογράφος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, με κατάγματα σε τέσσερις σπονδύλους και ένα πλευρό, καθώς και βαθύ τραύμα σε δάχτυλο του χεριού της, για το οποίο χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε καταγράφει τη Λεβίν πεσμένη σε χωμάτινο μονοπάτι, με τουλάχιστον τρεις άνδρες να βρίσκονται γύρω της. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης οι δράστες τής αφαίρεσαν φωτογραφικές μηχανές, το κινητό τηλέφωνο και προσωπικά αντικείμενα.

Masked Israeli settlers attacked Palestinian villagers on Friday, setting olive groves on fire and slinging rocks. Caught in the attack was Post photographer Heidi Levine. “They just kept kicking me and kicking me, like probably 50 times,” Levine said. https://t.co/9YLUuU9ktP https://t.co/0SrFcIW4as — The Washington Post (@washingtonpost) October 16, 2026

«Αν δεν φορούσα κράνος και αλεξίσφαιρο, πιθανότατα δεν θα ήμουν εδώ»

Μιλώντας από το νοσοκομείο στη Ραμάλα, η φωτορεπόρτερ περιέγραψε τις στιγμές που έζησε όταν δεκάδες μασκοφόροι εμφανίστηκαν σε κοντινό λόφο και κινήθηκαν προς τους δημοσιογράφους και τους Παλαιστίνιους αγρότες.

«Σήμερα δέχθηκα μια βίαιη επίθεση. Είδαμε από μακριά, στην κορυφή του λόφου, τουλάχιστον 50 μασκοφόρους άνδρες», ανέφερε.

Όπως περιέγραψε, βρέθηκε στο στόχαστρο των επιτιθέμενων, οι οποίοι την έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να τη χτυπούν.

«Μου επιτέθηκαν και με έριξαν στο έδαφος. Ευτυχώς φορούσα το αλεξίσφαιρο γιλέκο και το κράνος μου, διαφορετικά πιθανότατα δεν θα ήμουν καν εδώ, γιατί συνέχισαν να με κλωτσούν ξανά και ξανά», δήλωσε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η επίθεση διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά, ενώ εκτίμησε ότι δέχθηκε περίπου 50 κλωτσιές.

«Μετά από δέκα λεπτά προσπάθησαν να με σηκώσουν, αλλά με έσπρωξαν ξανά κάτω και συνέχισαν να με κλωτσούν», περιέγραψε.

Η φωτορεπόρτερ προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό της και τον εξοπλισμό της, χωρίς να καταφέρει να αποτρέψει την αρπαγή των αντικειμένων της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν το διαβατήριο και το πορτοφόλι της.

Η ίδια απέδωσε τη διάσωσή της στην παρέμβαση Παλαιστινίων συναδέλφων της.

«Το μόνο που θυμάμαι μετά είναι ότι Παλαιστίνιοι κατάφεραν να έρθουν, να με σώσουν και να προσπαθήσουν να με μεταφέρουν», ανέφερε.

Dozens of masked Israeli "settlers" attacked Palestinians harvesting olives near Ramallah in the occupied West Bank on Friday, setting trees on fire and throwing stones. The attackers also beat Washington Post photographer Heidi Levine, who was wearing a clearly marked press vest, kicking her repeatedly and stealing her equipment. She was hospitalized. Witnesses said Israeli soldiers failed to intervene against the "settlers" and instead fired tear gas at Palestinians. https://t.co/NxjyxhCgvm — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Επιθέσεις σε Παλαιστίνιους αγρότες και πυρπολήσεις οχημάτων

Η επίθεση εναντίον της Λεβίν σημειώθηκε στη διάρκεια ευρύτερων επεισοδίων κοντά στο χωριό Αμπού Φάλαχ, όπου Παλαιστίνιοι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί για την ετήσια συγκομιδή της ελιάς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε, δεκάδες μασκοφόροι Ισραηλινοί έποικοι κατέβηκαν από κοντινό λόφο και επιτέθηκαν στους συγκεντρωμένους.

Ορισμένοι κρατούσαν ρόπαλα, ενώ άλλοι χρησιμοποιούσαν σφεντόνες για να εκτοξεύουν πέτρες. Υπάρχουν επίσης αναφορές για πυρπολήσεις ελαιόδεντρων και οχημάτων.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το CBS News εμφανίζονται περίπου 20 μασκοφόροι να κατεβαίνουν από περιοχή ισραηλινού οικισμού προς τους ελαιώνες. Άλλα πλάνα καταγράφουν δύο οχήματα στις φλόγες και έναν τραυματισμένο Παλαιστίνιο.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι από τα επεισόδια τραυματίστηκαν και αρκετοί Παλαιστίνιοι.

Μάρτυρες κατήγγειλαν ότι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή δεν επενέβησαν εγκαίρως για να αποτρέψουν τις επιθέσεις.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κινητοποιήθηκαν έπειτα από αναφορές για βίαιη αντιπαράθεση και χρησιμοποίησαν μέσα διάλυσης πλήθους, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

Washington Post: Έφερε εμφανώς τη σήμανση PRESS

Η επίθεση προκάλεσε έντονη αντίδραση από τη Washington Post, η οποία καταδίκασε τον ξυλοδαρμό και ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο εκτελεστικός διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας, Ματ Μάρεϊ, επιβεβαίωσε ότι η Λεβίν δέχθηκε επίθεση την ώρα που εκτελούσε δημοσιογραφική αποστολή, επισημαίνοντας ότι φορούσε προστατευτικό γιλέκο με ευδιάκριτη ένδειξη PRESS.

«Σήμερα το πρωί, η φωτογράφος της Washington Post, Χάιντι Λεβίν, δέχθηκε επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους ενώ κάλυπτε γεγονότα στη Δυτική Όχθη», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανακούφιση της εφημερίδας για το γεγονός ότι η δημοσιογράφος έλαβε ιατρική περίθαλψη και μεταφέρθηκε σε ασφαλές περιβάλλον.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίστηκε σταθερή, παρά τη σοβαρότητα των τραυματισμών της.

Καταδίκη από τις ΗΠΑ – Τι απαντά ο Νετανιάχου

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την επίθεση στην Αμερικανίδα δημοσιογράφο, καταδικάζοντας τη βία στη Δυτική Όχθη και υπογραμμίζοντας την ανάγκη λογοδοσίας των υπευθύνων.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι οι αμερικανικές Αρχές έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό και είναι έτοιμες να παράσχουν την κατάλληλη προξενική συνδρομή.

Για την επίθεση τοποθετήθηκε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι το Ισραήλ καταδικάζει απερίφραστα τη βία εναντίον οποιουδήποτε, ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή την εθνικότητά του, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων.

Ωστόσο, το γραφείο του επισήμανε ότι υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού και ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε νέα αντίδραση από τη Washington Post, η οποία υπογράμμισε ότι τα στοιχεία για την επίθεση είναι σαφή και καταγεγραμμένα.

Ποια είναι η Χάιντι Λεβίν

Η Χάιντι Λεβίν είναι έμπειρη Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ, με πολυετή παρουσία στην κάλυψη πολεμικών συγκρούσεων και ανθρωπιστικών κρίσεων στη Μέση Ανατολή.

Έχει εργαστεί σε περιοχές υψηλού κινδύνου, καταγράφοντας τις συνέπειες των συγκρούσεων στον άμαχο πληθυσμό, ενώ έχει καλύψει και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το 2015 τιμήθηκε με το βραβείο Anja Niedringhaus Courage in Photojournalism Award, το οποίο αναγνωρίζει το θάρρος γυναικών φωτορεπόρτερ που εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες.

Η επίθεση εναντίον της αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι κατά την κάλυψη περιστατικών βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.