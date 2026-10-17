Ο πάπας Λέων παίρνει εξιτήριο το απόγευμα του Σαββάτου

Οι γιατροί έκριναν ότι, λόγω της συνεχούς βελτίωσης της κατάστασης της υγείας του, μπορεί να επιστρέψει στο Βατικανό.

Την Κυριακή, ο ποντίφικας αναμένεται να ευλογήσει, όπως κάθε Κυριακή, το πλήθος των πιστών που θα συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ