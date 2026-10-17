Εξιτήριο από την καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι αναμένεται να πάρει το απόγευμα του Σαββάτου ο πάπας Λέων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίτερα.
Ο πάπας Λέων παίρνει εξιτήριο το απόγευμα του Σαββάτου
Οι γιατροί έκριναν ότι η συνεχής βελτίωση της υγείας του επιτρέπει να επιστρέψει στο Βατικανό. Την Κυριακή θα ευλογήσει τους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.
Οι γιατροί έκριναν ότι, λόγω της συνεχούς βελτίωσης της κατάστασης της υγείας του, μπορεί να επιστρέψει στο Βατικανό.
Την Κυριακή, ο ποντίφικας αναμένεται να ευλογήσει, όπως κάθε Κυριακή, το πλήθος των πιστών που θα συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.