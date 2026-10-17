Οι τελευταίες 72 ώρες της Κέιτι Ζακαράια στον Λευκό Οίκο: Τα 14 λεπτά που την «έκαψαν» και η έξοδος-εξπρές

Η Ζακαράια, η οποία είχε διαδεχθεί την Καρολάιν Λέβιτ, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής από την πρώτη κιόλας δημόσια εμφάνισή της, ενώ οι προσπάθειές της να υπερασπιστεί τον εαυτό της μέσα από τηλεοπτικές συνεντεύξεις φαίνεται πως επιδείνωσαν την κατάσταση.

Σε εκτενές δημοσίευμά της, η βρετανική Daily Mail καταγράφει το παρασκήνιο των τελευταίων 72 ωρών, από την προβληματική πρώτη ενημέρωση μέχρι τη δημόσια παρέμβαση Τραμπ και την ανακοίνωση της αποχώρησής της.

Το τηλεφώνημα του Τραμπ και η πρώτη εμφάνιση

Η Ζακαράια βρισκόταν σε χωράφι με κολοκύθες στην Καλιφόρνια, μαζί με τον γιο της, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος της πρότεινε να αναλάβει τη θέση της εκπροσώπου Τύπου.

Ο διορισμός της ανακοινώθηκε στις 9 Οκτωβρίου και η ίδια ανέλαβε καθήκοντα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Μόλις μία ημέρα αργότερα, στις 13 Οκτωβρίου, βρέθηκε μπροστά στους δημοσιογράφους στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, χωρίς, όπως υποστήριξε αργότερα, να έχει τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή του Τζακ Ποσόμπιεκ, στο Real America's Voice, αποκάλυψε ότι είχε ξυπνήσει στις 3 τα ξημερώματα για να προετοιμαστεί, ενώ το υλικό της ενημέρωσης οριστικοποιήθηκε μόλις στις 8 το πρωί, περίπου μιάμιση ώρα πριν από την εμφάνισή της.

Η συνέντευξη Τύπου διήρκεσε μόλις 14 λεπτά, με τη νέα εκπρόσωπο να δέχεται τρεις ερωτήσεις, από δημοσιογράφους του Breitbart, του Fox News και της Daily Mail.

Η εμφάνισή της χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα και συχνή προσφυγή στις σημειώσεις της, προκαλώντας επικρίσεις ακόμη και από μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε ερώτηση του ανταποκριτή του Fox News, Πίτερ Ντούσι, για το κατά πόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν σταματήσει να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία, η Ζακαράια απάντησε:

«Θα πρέπει να επανέλθω σε εσάς για αυτό».

Κατά την ίδια ενημέρωση, πάντως, αποκάλυψε ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η αποκάλυψη για τη δικηγορική ιδιότητα

Το σοβαρότερο πρόβλημα για τη Ζακαράια προέκυψε όταν δημοσιογράφοι άρχισαν να ερευνούν τα επαγγελματικά της προσόντα.

Η νέα εκπρόσωπος είχε παρουσιαστεί επανειλημμένα ως δικηγόρος, χρησιμοποιώντας μάλιστα και τον τίτλο «επικεφαλής νομικών υπηρεσιών», ενώ ο ίδιος ο Τραμπ την είχε χαρακτηρίσει δικηγόρο κατά την ανακοίνωση του διορισμού της.

Ωστόσο, όπως προέκυψε από τη δημοσιογραφική έρευνα, δεν διέθετε άδεια άσκησης δικηγορίας σε καμία αμερικανική Πολιτεία.

Η Ζακαράια είχε αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine το 2011, αλλά δεν είχε περάσει τις εξετάσεις για την απόκτηση δικηγορικής άδειας στην Καλιφόρνια και δεν είχε επιχειρήσει να εξεταστεί ξανά.

Το ζήτημα τέθηκε και στον ίδιο τον Τραμπ, όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε, λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό ελικόπτερο: «Σε ποια Πολιτεία πέρασε τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος;»

Ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε προς τη Ζακαράια, η οποία απάντησε: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα».

Η απάντηση προκάλεσε αμηχανία, καθώς δεν σχετιζόταν με την ερώτηση.

Αργότερα, η ίδια εξήγησε στους New York Times ότι δεν είχε ακούσει σωστά λόγω του θορύβου από το προεδρικό ελικόπτερο και πίστευε ότι τη ρωτούσαν πού είχε βρεθεί μετά την αποφοίτησή της.

Οι επικρίσεις και οι πληροφορίες για εσωτερική υπονόμευση

Σύμφωνα με την Daily Mail, τα αρνητικά σχόλια για τη Ζακαράια άρχισαν να πολλαπλασιάζονται στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου.

Πηγή από τον κύκλο του Τραμπ ανέφερε στη βρετανική εφημερίδα: «Έμοιαζε σαν να της έδωσαν την τελευταία στιγμή ένα χαρτί και να μην είχε προετοιμαστεί σωστά».

Η ίδια πηγή έθεσε ερωτήματα για το κατά πόσον υπήρξαν πρόσωπα μέσα στον Λευκό Οίκο που επιθυμούσαν την αποτυχία της.

Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, αρνήθηκε ότι υπήρξε προσπάθεια εσωτερικής υπονόμευσης.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι η επιλογή της Ζακαράια είχε γίνει προσωπικά από τον Τραμπ, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, γεγονός που δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου των προσόντων της.

Οι τηλεοπτικές εμφανίσεις που δεν έσωσαν τη θέση της

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, η Ζακαράια επιχείρησε να απαντήσει στις επικρίσεις μέσω τηλεοπτικών συνεντεύξεων.

Στην εκπομπή του Τζακ Ποσόμπιεκ υποστήριξε ότι είχε ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας για την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων, ενώ προσπάθησε να εξηγήσει τη χρήση του χαρακτηρισμού «δικηγόρος», επικαλούμενη τις νομικές της σπουδές και την επαγγελματική εμπειρία της.

Το ίδιο βράδυ εμφανίστηκε στο Fox News, στην εκπομπή του Σον Χάνιτι, όπου δέχθηκε επίμονες ερωτήσεις σχετικά με τη δικηγορική της ιδιότητα.

Παραδέχθηκε ότι δεν είχε περάσει τις σχετικές εξετάσεις και ότι δεν είχε επιχειρήσει να τις επαναλάβει.

Εξήγησε ότι, μετά την αποφοίτησή της, είχε παντρευτεί και προετοιμαζόταν να μετακομίσει στην Κίνα, με αποτέλεσμα να μη θεωρεί απαραίτητη την απόκτηση αμερικανικής δικηγορικής άδειας.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε επίσης σε τουλάχιστον 15 περιπτώσεις στις οποίες η Ζακαράια φερόταν να χρησιμοποιεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον τίτλο του δικηγόρου.

Η ίδια υποστήριξε ότι επρόκειτο για χαρακτηρισμούς τρίτων, τους οποίους είχε αναδημοσιεύσει, και ότι είχε προχωρήσει σε διορθώσεις.

Το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου ακολούθησε νέα εμφάνιση στο Fox News, αυτή τη φορά στην εκπομπή Fox & Friends.

Ερωτηθείσα εάν εξακολουθούσε να έχει την εμπιστοσύνη του Τραμπ, απέφυγε να δώσει κατηγορηματική απάντηση, αναφέροντας ότι είχε συνοδεύσει τον πρόεδρο σε ταξίδια και εξέφρασε την ελπίδα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνεργατών της.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα ήταν καλύτερο να είχε αποσαφηνίσει το ζήτημα της δικηγορικής της ιδιότητας πριν από την πρόσληψή της, απάντησε: «Δεν μου τέθηκαν αυτές οι ερωτήσεις».

Πρόσθεσε ότι είχε προσληφθεί ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου και όχι ως νομική σύμβουλος.

Κατά την Daily Mail, η συγκεκριμένη απάντηση μπορούσε να εκληφθεί ως έμμεση μεταφορά ευθυνών σε εκείνους που την είχαν επιλέξει για τη θέση.

Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα της εξόδου

Λίγες ώρες μετά την τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της Ζακαράια, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε δημόσια για το μέλλον της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι της είχε ζητήσει να επανεξετάσει την παραμονή της στο αξίωμα, υποστηρίζοντας πως τα μέσα ενημέρωσης την είχαν αντιμετωπίσει με υπερβολική σκληρότητα.

«Ίσως αυτή η δουλειά να μην είναι για εκείνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Trump says he has told Katie Zacharia to reconsider whether she wants to serve as Press Sec after her first briefing got off to a rough start: "I said to her, honestly, if I were you, I'd reconsider." https://t.co/pDOnotNIV6 — TheBlaze (@theblaze) October 16, 2026

Ο ίδιος αποκάλυψε και όσα της είχε πει σε προσωπική τους συζήτηση: «Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, αν δεν το θέλεις. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτείς».

Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε η αποχώρησή της από τη θέση, με την επίσημη διατύπωση να αναφέρεται σε «μετάβαση» εκτός του συγκεκριμένου ρόλου.

Η Ζακαράια ολοκλήρωσε έτσι μία από τις συντομότερες θητείες στην ιστορία των εκπροσώπων Τύπου του Λευκού Οίκου, έχοντας πραγματοποιήσει μόνο μία ενημέρωση δημοσιογράφων.

Το δείπνο με τον αντιπρόεδρο και τα ερωτήματα για το μέλλον της

Η αποχώρησή της δεν σημαίνει απαραίτητα και οριστική απομάκρυνση από το περιβάλλον της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, η Ζακαράια και η οικογένειά της είχαν προγραμματίσει να δειπνήσουν το βράδυ της Παρασκευής με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και την οικογένειά του.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν το δείπνο πραγματοποιήθηκε, ενώ παραμένει άγνωστο εάν η πρώην εκπρόσωπος θα αναλάβει κάποιον άλλο κυβερνητικό ρόλο.

Η υπόθεσή της αποτελεί μια από τις πιο ασυνήθιστες αλλαγές προσωπικού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα η προσωπική επιλογή του Αμερικανού προέδρου βρέθηκε εκτός αξιώματος, χωρίς να προλάβει να πραγματοποιήσει δεύτερη ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Με πληροφορίες από protothema.gr, dailymail