Το απόλυτο χάος στη Γαλλία: Δακρυγόνα και πυροτεχνήματα στις διαδηλώσεις για την ακρίβεια – Συγκρούσεις σε πολλές πόλεις και 166 συλλήψεις (βίντεο)

Η αστυνομία έκανε επανειλημμένη χρήση δακρυγόνων εναντίον πολλών εκατοντάδων διαδηλωτών, οι περισσότεροι από τους οποίους φορούσαν μάσκες και ήταν ντυμένοι στα μαύρα, ενώ κάποιοι από αυτούς έριχναν πυροτεχνήματα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

🇫🇷💥 FLASH | La situation se tend sur la place de la République, d’où un cortège est censé partir à 14h. Le monument a également été tagué. 📽️ @AnthoDepe https://t.co/0LXVcw1VCC — Cerfia (@CerfiaFR) October 17, 2026

Συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στη Μασσαλία, με τους διαδηλωτές να εκτοξεύουν αντικείμενα και την αστυνομία να απαντά με τη χρήση δακρυγόνων.

Σήμερα η χώρα βιώνει πανεθνικές διαδηλώσεις με τη συμμτοχή πολλών κοινωνικών ομάδων.

Δεκάδες συλλήψεις έγιναν το πρωί στο Παρίσι, καθώς οι εντάσεις αυξάνονταν στην πρωτεύουσα και σε άλλες γαλλικές πόλεις.

🔴 🇫🇷 FRANCE URGENT Gros débordements à la Guillotière (Lyon). Tirs de mortiers, jets de projectiles, affrontements violents. Situation chaotique. À suivre. #Lyon #Guillotière #17Octobre https://t.co/HFboyrvuxJ — Geocrises FR (@geocrises) October 17, 2026

«Μέχρι το μεσημέρι, οι αρχές είχαν καταγράψει 140 διαδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν 32.800 άτομα σε περιφέρειες και 166 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο», σύμφωνα με πηγές κοντά στον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Αλλού, αναφέρθηκαν επίσης περιστατικά. Ένα κτίριο πανεπιστημιακής σχολής στη Ρουέν της Νορμανδίας υπέστη ζημιές νωρίς σήμερα από φωτιά που πιθανότατα οφείλεται σε «εμπρησμό», σύμφωνα με πηγή κοντά στην έρευνα.

Στη Μασσαλία, στο νότιο τμήμα της χώρας, ορισμένοι διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικό κτίριο. Άλλοι συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα, και απέκλεισαν προσωρινά κεντρικό δρόμο με κάδους απορριμμάτων και σκούτερ, προτού οι αστυνομικοί τον εκκενώσουν.

Στη Ρεν, στη δυτική Γαλλία, περίπου 20 άτομα έστησαν οδόφραγμα με κάδους απορριμμάτων και μεγάλες παλέτες, στα περίχωρα εμπορικού κέντρου.

«Είμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για τους αξιοθρήνητους πόρους που διατίθενται στην εκπαίδευση και ενάντια στην αστυνομική βία», δήλωσε η Όντ, φοιτήτρια που φορούσε μάσκα και δεν έδωσε το επώνυμό της.

Αστυνομικοί ζητούσαν τα στοιχεία ταυτότητας περαστικών έξω από τον σταθμό Saint-Lazare, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Το πρωί, διαδηλωτές με κουκούλες εκτόξευσαν αντικείμενα και έσπασαν παράθυρα στα κεντρικά γραφεία του δεξιού τηλεοπτικού σταθμού CNews.

«Δεν είναι απλώς ένα κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων, δεν είναι απλώς ένα φοιτητικό κίνημα, είναι όλος ο λαός που ξεσηκώνεται και γι’ αυτό φοβούνται οι εξουσιαστές», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Μπολ, ακτιβιστής που εργάζεται σε ιστότοπο για τις διαδηλώσεις.

Ωστόσο, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρατήρησαν λίγα μπλόκα από όσα είχαν προαναγγείλει ότι θα στήσουν διαδηλωτές.

Στην Τουλούζη, οι αρχές επιβολής του νόμου παρενέβησαν για να αποτρέψουν μπλόκα τρένων και ενός κυκλικού κόμβου.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται λίγους μήνες πριν από τις εκλογές δύο γύρων, τον Απρίλιο και τον Μάιο, και ακολουθούν εβδομάδες αποκλεισμών από μαθητές λυκείου που ζητούν καλύτερες συνθήκες μάθησης. Ορισμένες κινητοποιήσεις έχουν κατά καιρούς οδηγήσει σε βίαιες συγκρούσεις, προκαλώντας επικρίσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η αστυνομία έχει απαντήσει με δυσανάλογη βία.

Το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», που πριν από οκτώ χρόνια είχε οργανώσει διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Μακρόν εξαιτίας των σχεδιαζόμενων αυξήσεων στους φόρους καυσίμων, κάλεσε σε κινητοποιήσεις το Σάββατο με σύνθημα «κίτρινο και νεολαία».

Περισσότερες από 600 διαδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα που δημιούργησαν οι διοργανωτές. Περίπου το 45% των Γάλλων ανησυχεί για το κόστος διαβίωσης και τον πληθωρισμό, σύμφωνα με έρευνα σε 2.000 άτομα, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Την Παρασκευή το βράδυ, ο Μακρόν κάλεσε σε «ηρεμία και σεβασμό», προσθέτοντας ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία συμβαδίζει με τον «σεβασμό προς τους ανθρώπους και την περιουσία».

Τα επεισόδια έχουν αξιοποιηθεί από κόμματα τόσο της άκρας αριστεράς όσο και της άκρας δεξιάς στη Γαλλία. Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτης του ακροαριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», έχει στηρίξει τις φοιτητικές διαμαρτυρίες και συμμετείχε σε συγκέντρωση την Τρίτη για να τις υποστηρίξει. Η Μαρίν Λε Πεν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές, τάσσεται στο πλευρό της αστυνομίας.

Πηγές: ΚΥΠΕ, ΑΠΕ