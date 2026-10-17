Σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και σε φοιτητές και μαθητές Λυκείου σημειώθηκαν σήμερα, πέμπτη ημέρα των διαδηλώσεων στα Τίρανα. Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν στη λεωφόρο Δυρραχίου, κοντά στο υπουργείο Παιδείας.
Αλβανία: Συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών στα Τίρανα
Συγκρούσεις σημειώθηκαν την πέμπτη ημέρα των διαδηλώσεων στην αλβανική πρωτεύουσα, ενώ κινητοποιήσεις και συλλήψεις καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις.
Διαμαρτυρίες έχουν ξεκινήσει και σε πολλές άλλες πόλεις της Αλβανίας. Στη Λέζα και στο Δυρράχιο επικρατεί μεγάλη ένταση, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις.
Χθες απευθύνθηκε κάλεσμα στους Αλβανούς της διασποράς να συμμετάσχουν στις σημερινές διαδηλώσεις. Χθες το βράδυ, στο πλευρό των φοιτητών εμφανίστηκαν και διαδηλωτές του κινήματος Φλαμίνγκο, οι οποίοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από τον Ιούνιο. Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη μεγάλη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 19:00, τοπική ώρα.
Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα και της κυβέρνησής του. Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, δήλωσε το πρωί ότι δεν κάνει πίσω. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ευθύνη του αυτή τη στιγμή είναι να προστατεύσει τους πολίτες, να εγγυηθεί τη δικαιοσύνη και να προχωρήσει με την εντολή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ως στόχο την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030.
Η βουλευτής του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ελίζα Σπιροπάλι, έστειλε προσωπική επιστολή στον Ράμα. Σε αυτήν αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Η κρίση δεν λύνεται με δηλώσεις από γραφεία, με την αποστασιοποίηση από τους ανθρώπους ή με πολιτικές δικαιολογίες. Απαιτεί άμεση ακρόαση, αναγνώριση του τι είναι λάθος, ανάληψη πολιτικής ευθύνης και λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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