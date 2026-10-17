Υεμένη: Οι Χούθι απελευθέρωσαν 159 αιχμαλώτους εν μέσω πολέμου – Αμνηστία ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

Τα άτομα αυτά «παραδόθηκαν οικειοθελώς, χωρίς να προβάλουν αντίσταση» κατά τη διάρκεια της επίθεσης των Χούθι στη δυτική Υεμένη, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Σαναά ο Αμπντελκαντέρ αλ Μουρτάντα, ανώτερος αξιωματούχος του φιλοϊρανικού κινήματος.

Οι μαχητές του σιιτικού κινήματος κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά το 2014 και στη συνέχεια μεγάλες εκτάσεις της βόρειας Υεμένης. Τον Σεπτέμβριο κατέλαβαν τη δυτική ακτή της χώρας και αργότερα ανακοίνωσαν αμνηστία για τους μαχητές που κατέθεσαν τα όπλα τους.

Η κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία προσπαθεί να απωθήσει τους Χούθι με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, είχε επίσης ανακοινώσει αμνηστία για μαχητές του κινήματος, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι «159 άτομα που κρατήθηκαν πρόσφατα σε σχέση με τη σύγκρουση» αφέθηκαν ελεύθερα «μονομερώς» από τους Χούθι. Ανέφερε επίσης ότι το κίνημα είχε διασφαλίσει την κατάσταση της υγείας των κρατουμένων.

«Η ΔΕΕΣ δεν έπαιξε κανένα ρόλο στον προσδιορισμό της ταυτότητας ή του αριθμού των ατόμων που θα απελευθερωθούν», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον αλ Μουρτάντα, 323 κρατούμενοι είχαν ήδη απελευθερωθεί τον Σεπτέμβριο, αφού παραδόθηκαν στο Κυβερνείο Χοντέιντα, στη δυτική Υεμένη.

Οι μάχες συνεχίζονται στη χώρα, παρά τις καθημερινές αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς σημαντικές αλλαγές στις γραμμές του μετώπου, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές.

Οι Χούθι πραγματοποιούν επίσης επιθέσεις με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές υποδομές στη Σαουδική Αραβία. Σε μία από αυτές, στις 10 Οκτωβρίου, σκοτώθηκαν 13 άτομα.

Το πρακτορείο ειδήσεων των Χούθι ανέφερε ότι τρία παιδιά σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη.

«Εχθρικά αεροσκάφη της Σαουδικής Αραβίας στόχευσαν σπίτια αμάχων» σε χωριά της επαρχίας Νταμάρ, σκοτώνοντας τρία παιδιά και τραυματίζοντας άλλα 17, ανέφερε χθες βράδυ το πρακτορείο ειδήσεων Saba.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν «με τη χρήση βομβών διασποράς, οι οποίες είναι διεθνώς απαγορευμένες», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Σύμφωνα με τους Χούθι, οι αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου είχαν ως αποτέλεσμα 115 θανάτους και 305 τραυματισμούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ