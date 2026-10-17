Η Γαλλία «φλέγεται» και ο Μακρόν διασκέδαζε στους ρυθμούς της Σελίν Ντιόν – Οι εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις (βίντεο)

Ο Μακρόν παρακολούθησε το βράδυ της Παρασκευής (16/10) τη συναυλία της διάσημης τραγουδίστριας στην Plenitude Arena του Παρισιού, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μπριζίτ.

Το προεδρικό ζεύγος βρισκόταν σε ιδιωτικό θεωρείο, από όπου εθεάθη να χορεύει και να απολαμβάνει τη μουσική. Στο τέλος της συναυλίας, ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτησε θεατές που του απευθύνονταν από τις θέσεις τους κάτω από το θεωρείο.

Emmanuel Macron et Brigitte Macron assistent à l’avant-dernier concert parisien de Céline Dion à la Plénitude Arena. https://t.co/8qeQvh8CfF — Paris Match (@ParisMatch) October 16, 2026

Αντιδράσεις για τις εικόνες του Μακρόν

Η παρουσία του προεδρικού ζεύγους στη συναυλία προκάλεσε επικριτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να αντιπαραβάλλουν τις εικόνες διασκέδασης με την κοινωνική ένταση που επικρατεί στη χώρα.

Οι επικρίσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι ο Μακρόν επέλεξε να παρακολουθήσει τη συναυλία σε μια περίοδο κατά την οποία αναμένονταν εκτεταμένες κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία.

🇫🇷🎤 Alors que la France est secouée par une vague de contestation et de violentes tensions, Emmanuel et Brigitte Macron étaient hier soir au concert de Céline Dion, chantant et dansant sur "Pour que tu m’aimes encore". https://t.co/zHty0tiJkg — Impact (@ImpactMediaFR) October 17, 2026

Οδοφράγματα, φωτιές και συγκρούσεις με την Αστυνομία

Λίγες ώρες αργότερα, το Σάββατο (17/10), η ένταση κλιμακώθηκε, με επεισόδια να καταγράφονται στο Παρίσι, στη Μασσαλία και στη Λυών.

Διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα και άναψαν φωτιές, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των γαλλικών Αρχών, μέχρι τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου είχαν πραγματοποιηθεί 166 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων οι 61 στο Παρίσι.

Οι κινητοποιήσεις και τα επεισόδια συνθέτουν σκηνικό έντονης κοινωνικής αναταραχής στη Γαλλία, ενώ οι εικόνες του Γάλλου προέδρου από τη συναυλία της Σελίν Ντιόν έχουν προκαλέσει πρόσθετη συζήτηση για τη στάση του απέναντι στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.