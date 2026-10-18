Η Γαλλία μετρά τις πληγές της: 550.000 διαδηλωτές στους δρόμους, φωτιές και 1.200 συλλήψεις – Σοκ με τον ακρωτηριασμό 17χρονου (βίντεο)

Ο απολογισμός των επεισοδίων είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς οι γαλλικές Αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 1.200 συλλήψεις, ενώ τραυματίστηκαν 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

They took out the iconic Hermès Store in Marseilles 😳 https://t.co/EpwjXmyacY — Liz Churchill (@liz_churchill10) October 17, 2026

Παράλληλα, ένας 17χρονος έχασε το χέρι του από έκρηξη χειροβομβίδας που είχαν ρίξει αστυνομικές δυνάμεις στο Σεντ-Ετιέν, ενώ καταγράφηκαν σοβαρές καταστροφές σε δημόσια κτίρια και εμπορικές επιχειρήσεις.

Οι κινητοποιήσεις συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, συμμετείχαν περίπου 550.000 διαδηλωτές, εκ των οποίων 110.000 στο Παρίσι. Οι διοργανωτές και η συνδικαλιστική οργάνωση CGT ανεβάζουν τη συμμετοχή στις 800.000.

Η πλειονότητα των διαδηλώσεων πραγματοποιήθηκε ειρηνικά, ωστόσο σε αρκετά αστικά κέντρα ομάδες κουκουλοφόρων συγκρούστηκαν με την Αστυνομία και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

Pillage des Galeries Lafayette de Bordeaux, venant tout juste d’être rénové #17octobre https://t.co/JJt3Iegf46 — Océane (@gtylgrn2) October 17, 2026

Στις φλόγες το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ

Μία από τις σοβαρότερες καταστροφές σημειώθηκε στη Λιμόζ, όπου πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο ιστορικό δημαρχείο της πόλης, ένα κτίριο του 19ου αιώνα που εγκαινιάστηκε το 1883.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από βόμβα μολότοφ, ενώ είχε προηγηθεί εισβολή διαδηλωτών και πρόκληση φθορών.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν στην οροφή, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ενώ αναφέρθηκε κατάρρευση του πύργου με το ρολόι.

WATCH – 🇨🇵 The roof of Limoges City Hall is collapsing as the massive fire is rapidly consuming the building. https://t.co/DDrrrA2g1S — Political Pen (@politicalpen_) October 17, 2026

Σοβαρές ζημιές υπέστησαν επίσης η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου και η αίθουσα γάμων.

Ο δήμαρχος της Λιμόζ, Γκιγιόμ Γκερέν, καταδίκασε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τα επεισόδια.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να καταδικάσουμε αυτό που συνέβη, τόσο άθλιο είναι. Είναι μια κατάσταση χάους για τη χώρα. Θα εξασφαλίσουμε τη συνέχεια των υπηρεσιών, θα οργανωθούμε από αύριο», δήλωσε.

Σε ακόμη πιο δραματικούς τόνους πρόσθεσε: «Κατέστρεψαν ένα κτήριο που αγαπούν οι κάτοικοι της Λιμόζ, αλλά δεν κατέστρεψαν τη δημόσια υπηρεσία. Καίγεται ένα μνημείο, αλλά όχι η Δημοκρατία. Θα ακολουθήσουν ποινικές διώξεις. Ένα μήνυμα προς τους παραβάτες: Θα συλληφθείτε. Ήρθαν για να σκοτώσουν, αυτό είπαν οι αστυνομικοί και αυτό φαίνεται στα βίντεο».

Πεδίο μάχης το Παρίσι – Επεισόδια κοντά στο Ελιζέ

Στη γαλλική πρωτεύουσα, το επίκεντρο των επεισοδίων βρισκόταν στην πλατεία Δημοκρατίας, όπου ομάδες κουκουλοφόρων συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και προχώρησαν σε λεηλασίες.

Η Αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, ενώ οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε αρκετούς δρόμους του κέντρου.

Σοβαρή ένταση καταγράφηκε και κοντά στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, όπου ομάδες ατόμων κατάφεραν να προσεγγίσουν σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων, προτού απωθηθούν από αστυνομικές δυνάμεις.

Protests in France have turned completely violent over the cost of living 🤯 https://t.co/V7tbV2vQTU — Daily Loud (@DailyLoud) October 17, 2026

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien περιέγραψε σκηνές αστικού ανταρτοπολέμου σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το Ελιζέ, με αναποδογυρισμένα οχήματα, πέτρες στους δρόμους και αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Επίθεση δέχθηκαν επίσης τα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNews, ενώ διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν υπουργεία.

Σε άλλο περιστατικό, ομάδα ατόμων εισέβαλε στο δημαρχείο του 10ου διαμερίσματος του Παρισιού, προκαλώντας φθορές.

Εισβολή στο δημαρχείο της Μασσαλίας – Λεηλασίες στη Λυών και στο Μπορντώ

Στη Μασσαλία, κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο δημαρχείο, αφού έσπασαν την είσοδο, και έγραψαν αναρχικά συνθήματα στους τοίχους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εισβολείς φώναζαν «Επανάσταση! Καταλαμβάνουμε τη Βαστίλη!», προτού απομακρυνθούν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στην ίδια πόλη σημειώθηκαν εκτεταμένες λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων, μεταξύ των οποίων καταστήματα ένδυσης, ηλεκτρικών ειδών και κοσμημάτων.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, στη Μασσαλία τραυματίστηκαν 107 αστυνομικοί, τρεις εκ των οποίων πολύ σοβαρά.

Στη Λυών πυρπολήθηκε τουριστικό γραφείο, ενώ επεισόδια καταγράφηκαν και έξω από πανεπιστημιακό κτίριο, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν συγκεντρωμένους.

Στη Λιλ προκλήθηκαν φθορές στο δημαρχείο, ενώ στο Μπορντώ καταγράφηκαν λεηλασίες καταστημάτων και εισβολή στην επίσημη κατοικία της νομάρχη της Ζιρόντ.

They’ve just looted Louis Vuitton in #Bordeaux #17octobre https://t.co/GahzWtMljh — Heather (@HeaterMart) October 17, 2026

Στη Γκρενόμπλ, πυρκαγιά σε κατάστημα επεκτάθηκε σε κτίριο, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι ένοικοι.

A French video game and cartoon store owner has his store looted in Nice. He gets attacked from behind and then has rocks thrown at him while young rioters laugh https://t.co/IkSv6pb0dd — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026

17χρονος έχασε το χέρι του από αστυνομική χειροβομβίδα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο σοβαρός τραυματισμός 17χρονου στο Σεντ-Ετιέν, ο οποίος έχασε το χέρι του από έκρηξη χειροβομβίδας που είχαν εκτοξεύσει αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να έπιασε τη χειροβομβίδα με τα χέρια του.

Η Εισαγγελία του Σεντ-Ετιέν ανακοίνωσε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε στη Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς στις 5 Οκτωβρίου είχε καταγραφεί αντίστοιχος τραυματισμός 15χρονου στη Λανς.

Le Boulevard Magenta et plusieurs rues du secteur République sont méconnaissables. Plusieurs dizaines de commerces pillés. Encore quelques pillages en cours actuellement autour de République. #17octobre #Paris https://t.co/ddjJCLAgPu — Luc Auffret (@LucAuffret) October 17, 2026

Μακρόν: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τα εκτεταμένα επεισόδια, διαμηνύοντας ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», τόνισε.

Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα απέναντι σε όσους προκαλούν καταστροφές.

«Θα σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά», δήλωσε.

Des véhicules de police sont prises pour cible par la foule dans le secteur République à Paris. #Paris #17octobre https://t.co/yMReav1Tie — Luc Auffret (@LucAuffret) October 17, 2026

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει μπροστά στη βία.

«Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», ανέφερε, στρέφοντας τις επικρίσεις του προς την «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Ο Λεκορνί χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρό τον απολογισμό των τραυματισμών στις δυνάμεις ασφαλείας, λέγοντας ότι είναι «θαύμα που ο απολογισμός δεν είναι βαρύτερος».

Πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και Μελανσόν

Τα επεισόδια πυροδότησαν αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές κατηγόρησε την άκρα Αριστερά ότι ενθαρρύνει τις βιαιότητες, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες από τις ομάδες που επιτέθηκαν σε δημόσια κτίρια ήταν οργανωμένες.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν απέρριψε τις κυβερνητικές κατηγορίες και απέδωσε ευθύνες στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Les pompiers de Paris sont venus avec leurs Canadairs. #17octobre https://t.co/fhImHOyfNY — Alfred Lanning (@alfred_lanning1) October 17, 2026

«Παίζετε με τη φωτιά. Υπολογίζοντας ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί, το μόνο που καταφέρατε ήταν να ενώσετε όλη τη νεολαία και τα συνδικάτα», δήλωσε.

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι «προκάλεσε το χάος με τις παράλογες και ανίκανες αποφάσεις της».

Ο Μελανσόν υποστήριξε ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις διαδήλωσε ειρηνικά.

Παρέμβαση και από τον Τζέι Ντι Βανς

Οι ταραχές στη Γαλλία προκάλεσαν αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να συνδέει τα επεισόδια με τη μεταναστευτική πολιτική.

Σε ανάρτησή του, ο Βανς υποστήριξε: «Οι Δυτικοί φιλελεύθεροι εισήγαγαν τον τρίτο κόσμο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας. Αγνόησαν τα θεμελιώδη ζητήματα της αφομοίωσης και της συμβατότητας. Τους έλεγαν ότι αυτό θα οδηγούσε σε κάτι τέτοιο και εκείνοι δεν άκουσαν».

Οι ισχυρισμοί του αποτελούν πολιτική τοποθέτηση του Αμερικανού αντιπροέδρου και δεν τεκμηριώνουν από μόνοι τους τα αίτια των επεισοδίων.

Ο ίδιος συνέδεσε τις εξελίξεις και με την πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

FRANCE HAS FALLEN‼️ Limoges town hall set ablaze by rioters today during the national “cost of living” mobilization. Ground floor torched, flames reaching the roof, police cars burned, shops looted.‼️ This is not protest. It is arson and looting by people who treat the French Republic as enemy territory. An occupation of France by its enemies, enabled by years of impunity. #France #Reform #Restore #MAGA — Johnnny Know All (@johnnnyknowall) October 17, 2026

Νέο κύμα απεργιών στις 5 Νοεμβρίου

Παρά τα σοβαρά επεισόδια, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προετοιμάζουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT) απηύθυνε κάλεσμα για νέες μεγάλες διασυνδικαλιστικές απεργίες στις 5 Νοεμβρίου, με επίκεντρο τον προτεινόμενο κρατικό προϋπολογισμό και τις επιπτώσεις των κυβερνητικών πολιτικών στο βιοτικό επίπεδο.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση υποστηρίζει ότι οι κινητοποιήσεις «αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς», επιμένοντας στα αιτήματα για καλύτερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η Γαλλία βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με τη συνέχιση της κοινωνικής αναταραχής, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των βίαιων επεισοδίων και την αυξανόμενη πολιτική πίεση.