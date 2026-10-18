Νεκροί και τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση στον Καναδά (βίντεο)

«Υπάρχουν θάνατοι και τραυματισμοί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, ενημερώνοντας δημοσιογράφους για την πυρκαγιά στη στρατιωτική βάση Γουέινραϊτ, στην επαρχία Αλμπέρτα.

Ο υπουργός δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων ή τις συνθήκες του περιστατικού. Ανέφερε, ωστόσο, ότι δεν θυμάται να έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στο πρόσφατο παρελθόν.

«Θα έχουμε περισσότερα πράγματα να ανακοινώσουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες» για τις συνθήκες του περιστατικού, είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια ευαίσθητη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ότι το «σοβαρό περιστατικό» προκάλεσε «πυρκαγιά μεγάλης έκτασης» στη στρατιωτική βάση.

Οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς πέρα από τα όρια της βάσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του CBC, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιχείρηση για την αντιμετώπισή της.

Η φωτιά «ξεπέρασε τα όρια της βάσης νωρίτερα και αντιμετωπίζεται ενεργά» από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ανέφερε ο Δήμος Γουέινραϊτ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχές εξακολουθούν «να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Πηγή: ΚΥΠΕ