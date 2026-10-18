ΗΠΑ προς Ισραήλ: Να παταχθεί η βία εποίκων μετά τις επιθέσεις σε δημοσιογράφο και Γάλλο δήμαρχο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε το Σάββατο ότι η κυβέρνησή του είναι «πολύ θορυβημένη» από τις εικόνες της επίθεσης. «Έχουμε ζητήσει από τους Ισραηλινούς, και συνεχίζουμε να τους ζητούμε, να πατάξουν τέτοιου είδους ενέργειες», ανέφερε σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για επίσκεψη στο Ουζμπεκιστάν και την Ινδία.

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ζήτησε από τις ισραηλινές αρχές να συλλάβουν, να διώξουν ποινικά και να φυλακίσουν τους εποίκους που επιτέθηκαν στη φωτορεπόρτερ Χάιντι Λεβίν.

«Η επίθεση σε μια φωτογράφο είναι μια απεχθής τρομοκρατική ενέργεια που διαπράχθηκε από δειλούς μασκοφόρους», έγραψε ο Χάκαμπι στην πλατφόρμα Χ, υιοθετώντας αυστηρότερο τόνο από εκείνον της προηγούμενης δήλωσης της Ουάσιγκτον. «Όσοι επιτέθηκαν σε μια άοπλη δημοσιογράφο θα πρέπει να περάσουν χρόνια στη φυλακή», πρόσθεσε.

Η Λεβίν τραυματίστηκε την Παρασκευή, όταν Ισραηλινοί έποικοι την ξυλοκόπησαν ενώ κάλυπτε βίαια επεισόδια εναντίον Παλαιστίνιων αγροτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι έποικοι τη χτύπησαν και της έκλεψαν το διαβατήριο, το τηλέφωνο, το πορτοφόλι και τον εξοπλισμό της.

Το απόγευμα του Σαββάτου, έποικοι επιτέθηκαν επίσης σε Ευρωπαίους διπλωμάτες και στον 78χρονο Μπερνάρ Μποντού, κομμουνιστή δήμαρχο της Ολνουά-Εμερί, στη βόρεια Γαλλία. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η αυτοκινητοπομπή κατευθυνόταν στην Ταϊμπέ, όταν έποικοι έκαναν έφοδο για να εμποδίσουν Παλαιστίνιους αγρότες να μαζέψουν ελιές. Οι ίδιοι μάρτυρες και διπλωμάτες ανέφεραν ότι οι έποικοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον της αυτοκινητοπομπής και στη συνέχεια επιτέθηκαν στον Μποντού.

Ο Γάλλος δήμαρχος κατήγγειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο την «ανοχή» της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου απέναντι στη βία των εποίκων. «Θεωρώ ότι εάν οι έποικοι ενεργούν με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει ανοχή εκ μέρους της ισραηλινής κυβέρνησης», δήλωσε. «Όλος ο πλανήτης πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει εκεί. Γιατί, εντάξει, εγώ μετά θα επιστρέψω στη χώρα μου, όλα θα είναι καλά. Αυτοί όμως που συνεχίζουν να υποφέρουν περισσότερο είναι όσοι βρίσκονται εδώ», πρόσθεσε.

Ο Μποντού ανέφερε ότι επισκεπτόταν το χριστιανικό χωριό Ταϊμπέ μαζί με τον γενικό πρόξενο της Γαλλίας στην Ιερουσαλήμ και έναν ιερέα από την πόλη του, για την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των δύο δήμων. Όπως είπε, ενώ βρισκόταν με την αντιπροσωπεία των Ευρωπαίων διπλωματών στην Ταϊμπέ, έφτασαν ξαφνικά δύο ή τρία αυτοκίνητα. Από αυτά βγήκαν Ισραηλινοί έποικοι, φωνάζοντας ύβρεις κατά της Γαλλίας.

Ο δήμαρχος φορούσε την τρίχρωμη ταινία με τα χρώματα της γαλλικής σημαίας, η οποία συμβολίζει τον θεσμικό του ρόλο σε επίσημη αποστολή. Δήλωσε ότι τον έριξαν στο έδαφος, τον ξυλοκόπησαν και τον χτύπησαν με σιδερένιες ράβδους. «Ήταν μια πράξη αδικαιολόγητης βίας που με εκπλήσσει», είπε. «Έφτασαν να είναι εκτός εαυτού».

«Είναι απίστευτο το ότι έποικοι μπορούν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο», συνέχισε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η επίθεση θα μείνει «ατιμώρητη», παρότι η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα. Με τη βοήθεια του ιερέα κατάφερε να σηκωθεί και απομακρύνθηκε γρήγορα με αυτοκίνητο. Δεν είχε σοβαρά τραύματα και μπόρεσε να συνεχίσει την επίσκεψή του.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ, «καταδίκασε αυτές τις σοβαρές πράξεις βίας», αποδίδοντάς τες σε «Ισραηλινούς ταραξίες». Παράλληλα, επέκρινε τα εμπλεκόμενα ευρωπαϊκά προξενεία επειδή δεν συντόνισαν την επίσκεψη με τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΚΥΠΕ