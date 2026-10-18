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Διεθνή

Από τη γιορτή στον εφιάλτη: Νεροποντή, πανικός και 19 νεκροί από ποδοπάτημα στην Ινδία – Ανάμεσά τους 7χρονο κοριτσάκι

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τραγωδία στην Καλκούτα κατά τη διάρκεια μεγάλης ινδουιστικής θρησκευτικής γιορτής - Η ξαφνική βροχόπτωση προκάλεσε αναστάτωση στο πλήθος, με ανθρώπους να πέφτουν στο έδαφος και να ποδοπατούνται

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 άλλοι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στην Καλκούτα, στην ανατολική Ινδία, κατά τη διάρκεια ποδοπατήματος που σημειώθηκε όταν ξέσπασε ξαφνική νεροποντή σε ινδουιστική θρησκευτική συγκέντρωση, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους πως μεταξύ των νεκρών είναι κι ένα επτάχρονο κορίτσι.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως επικράτησε συνωστισμός στο φεστιβάλ Ντούργκα Πούτζα, όταν αρκετοί παρευρισκόμενοι άρχισαν να σπρώχνονται. Ακολούθως ορισμένοι έπεσαν στο έδαφος και ποδοπατήθηκαν.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό. «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Θανατηφόρα περιστατικά συνωστισμού είναι συχνά σε μεγάλες συγκεντρώσεις στην Ινδία, ιδίως σε θρησκευτικές γιορτές, λόγω κακής οργάνωσης και ελλιπών μέτρων ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ

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