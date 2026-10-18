Από τη γιορτή στον εφιάλτη: Νεροποντή, πανικός και 19 νεκροί από ποδοπάτημα στην Ινδία – Ανάμεσά τους 7χρονο κοριτσάκι

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους πως μεταξύ των νεκρών είναι κι ένα επτάχρονο κορίτσι.

🚨What’s wrong with BJP? The BJP itself. On one side, at least 18 people have lost their lives in the stampede. Families shattered forever. Dead bodies everywhere. And on the other side? BJP CM Suvendu Adhikari is at Kolkata airport, giving Amit Shah a grand ceremonial welcome. Dhol-nagadas are being played. Amit Shah is waving to the crowd as if he’s returned winning a World Cup. What kind of priorities are these? Absolutely shameless. Absolutely disgusting. — Krishna Yadav (@Control_Krishna) October 17, 2026

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως επικράτησε συνωστισμός στο φεστιβάλ Ντούργκα Πούτζα, όταν αρκετοί παρευρισκόμενοι άρχισαν να σπρώχνονται. Ακολούθως ορισμένοι έπεσαν στο έδαφος και ποδοπατήθηκαν.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό. «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

#JUSTIN : Death Toll Rises to 19 in Kolkata Durga Puja Pandal Stampede At least 19 people were killed and 25 others injured in a stampede at the Chorbagan Durga Puja pandal in north Kolkata on Saturday evening, following a crowd surge amid rain on Maha Saptami. Chief Minister Suvendu Adhikari visited Kolkata Medical College and Hospital, where the injured were being treated, and announced a compensation package for the victims’ families. — upuknews (@upuknews1) October 17, 2026

Θανατηφόρα περιστατικά συνωστισμού είναι συχνά σε μεγάλες συγκεντρώσεις στην Ινδία, ιδίως σε θρησκευτικές γιορτές, λόγω κακής οργάνωσης και ελλιπών μέτρων ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ