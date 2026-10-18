Ανελέητο πλιάτσικο στη Γαλλία: Κουκουλοφόροι κάνουν θρύψαλα χλιδάτες βιτρίνες - Επιδρομές σε πανάκριβα καταστήματα (βίντεο)

PARIS. Furor de consumo en las galerias Lafayette https://t.co/pofpHVMM7b — GILLESPI 🎺 (@gillespiok) October 18, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν άτομα να σπάνε βιτρίνες με βαριοπούλες και άλλα αντικείμενα, να εισβάλλουν σε εμπορικά καταστήματα και να αφαιρούν τσάντες, ρούχα και άλλα προϊόντα μεγάλης αξίας.

Galeries Lafayette in Paris is being looted tonight. It’s the French equivalent of Harrods in London or Bergdorf Goodman in NYC https://t.co/F5jZU4bswZ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026

Σύμφωνα με τις αναφορές, μεταξύ των εμπορικών σημάτων που βρέθηκαν στο στόχαστρο περιλαμβάνονται οι Louis Vuitton, Céline και Dior, ενώ εικόνες λεηλασιών καταγράφηκαν και σε μεγάλα πολυκαταστήματα, όπως τα Galeries Lafayette.

Ach so, bei Louis Vuitton haben die Plünderer in Frankreich nach Büchern gesucht. Und weil es dort nichts zur Erweiterung des Horizonts gab, nahm man eben diese kapitalistischen Luxusartikel mit, um eine Weiterbildung zu bezahlen. Das erklärt alles! https://t.co/xk56zKcI1i — Gedankenbude (@Gedankenbude) October 18, 2026

Σπασμένες βιτρίνες, κλοπές και φωτιές στο Παρίσι

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν σε εμπορικές περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας, μεταξύ άλλων κοντά στην πλατεία Βαντόμ, όπου βρίσκονται καταστήματα γνωστών οίκων πολυτελείας.

Tentative de pillage de la boutique Louis Vuitton, place Vendôme. La situation est chaotique dans le quartier. #17octobre https://t.co/6BYbESxGPK — Samuel Clauzier (@Masleuu) October 17, 2026

Στην περιοχή της πλατείας Δημοκρατίας, που αποτέλεσε ένα από τα επίκεντρα των συγκρούσεων, ομάδα ατόμων έσπασε τη βιτρίνα καταστήματος καλλυντικών και άρχισε να πετά προϊόντα προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

High-end stores are the first to be looted: During the widespread unrest in Paris, Louis Vuitton and Rolex stores were looted. https://t.co/aQSnfMZTw3 — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) October 18, 2026

Σε διαφορετικό περιστατικό, δράστες εισέβαλαν σε κατάστημα τηλεπικοινωνιών και πετούσαν κινητά τηλέφωνα προς τον κόσμο που βρισκόταν έξω από αυτό.

La situation est totalement hors de contrôle à Paris dans le secteur République. Des dizaines de boutiques sont pillées depuis plus de deux heures sur le boulevard Magenta. #Paris #17octobre https://t.co/iV95XdDyby — Luc Auffret (@LucAuffret) October 17, 2026

Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα τεταμένη και στους γύρω δρόμους, όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες φθορές σε δημόσιους χώρους και εμπορικές επιχειρήσεις.

Το μνημείο στην πλατεία Δημοκρατίας καλύφθηκε με συνθήματα, ενώ ξηλώθηκαν πλάκες από το πλακόστρωτο. Παράλληλα, το μπαρ «La Barrique» τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σε κοντινό σούπερ μάρκετ, νεαροί άρπαξαν μπουκάλια αλκοόλ και αναψυκτικά, τα οποία στη συνέχεια εκτόξευσαν εναντίον αστυνομικών.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | UN RESTAURANT EST EN FEU AU PIED D’UN IMMEUBLE D’HABITATION, à proximité de la place de la République, à Paris. (@LucAuffret) https://t.co/IXS3vooIxV — Impact (@ImpactMediaFR) October 17, 2026

Από την Hermès μέχρι αρτοποιεία – Εκτεταμένες λεηλασίες στη Μασσαλία

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και στη Μασσαλία, όπου ομάδες ατόμων επιτέθηκαν σε δεκάδες εμπορικές επιχειρήσεις, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Μεταξύ των στόχων ήταν κατάστημα του πολυτελούς οίκου Hermès, ενώ λεηλασίες σημειώθηκαν επίσης σε κοσμηματοπωλεία, καταστήματα ένδυσης, καλλυντικών, ηλεκτρικών και οικιακών συσκευών.

🇫🇷💎 FLASH — UNE BOUTIQUE SWAROVSKI COMPLÈTEMENT PILLÉE ! Le magasin de luxe a été vidé de ses articles. Des images impressionnantes ! https://t.co/Vw0xTCUSoG — Focus (@FocusMedia_Fr) October 17, 2026

Από τις επιδρομές δεν γλίτωσαν ούτε αρτοποιεία, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στα καταστήματα ακριβών προϊόντων.Η Πυροσβεστική χρειάστηκε επίσης να επέμβει για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε κατάστημα υποδημάτων.

Στη Λιλ, σύμφωνα με αναφορά που αποδίδεται στον δήμαρχο Αρνό Ντελάντ, λεηλατήθηκε κατάστημα της Apple στο κέντρο της πόλης.

Paris’teki protestolar sırasında göstericilerin arasına karışan bazı gruplar, Louis Vuitton ve Hugo Boss gibi lüks mağazaları hedef aldı. Vitrinleri kırarak içeri giren yağmacılar, toplam 1.900.000$ değerindeki ürünleri gasp etti. https://t.co/TjNssWRBcD — HypeON Haber (@HypeOnHaber) October 18, 2026

Στη Νίκαια, ομάδες δραστών επιτέθηκαν σε καταστήματα αθλητικών ειδών και σε αντιπροσωπεία μοτοσικλετών, αφαιρώντας εμπορεύματα και προκαλώντας καταστροφές.

Une boutique Hermès a été dévalisé à Marseille https://t.co/3mouVWyhn3 — Erreur 404 (@Erreur455769746) October 17, 2026

1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί

Οι λεηλασίες σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του Σαββάτου, στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, διεκδικώντας μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, καλύτερες συνθήκες στην εκπαίδευση και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, στις διαδηλώσεις συμμετείχαν περίπου 550.000 άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα.

Louis Vuitton, Apple, Hermès, Rolex, pharmacies, supermarkets, and more were looted in France during the protests. https://t.co/zTnniAs7en — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 18, 2026

Παρότι πολλές από τις συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν ειρηνικά, σε αρκετές πόλεις ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια, με συγκρούσεις μεταξύ ομάδων διαδηλωτών και αστυνομικών, εμπρησμούς και εκτεταμένες καταστροφές.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι οι γαλλικές Αρχές προχώρησαν σε 1.200 συλλήψεις, ενώ 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Στο προσκήνιο η κοινωνική δυσαρέσκεια

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο αυξανόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας στη Γαλλία, με το υψηλό κόστος διαβίωσης, τις τιμές των καυσίμων και τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών να βρίσκονται στο επίκεντρο των αντιδράσεων.

Παράλληλα, οι μαθητικές κινητοποιήσεις για τις συνθήκες στην εκπαίδευση και οι καταγγελίες για αστυνομική βία τροφοδοτούν την ένταση ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Οι εικόνες από τις κατεστραμμένες βιτρίνες, τα λεηλατημένα καταστήματα και τους δρόμους που γέμισαν σπασμένα γυαλιά αποτυπώνουν την έκταση των επεισοδίων, με τις γαλλικές Αρχές να καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο τις καταστροφές όσο και τη συνεχιζόμενη κοινωνική αναταραχή.

Πηγή: protothema.gr