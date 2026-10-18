Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε εκκλησία του Ισημερινού, όταν ο μεγάλος ξύλινος Εσταυρωμένος που βρισκόταν πάνω από την Αγία Τράπεζα αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στον ιερέα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Η τραγωδία σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των πιστών και καταγράφηκε σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση.
Τραγωδία μπροστά στα μάτια των πιστών: Ο Εσταυρωμένος αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε ιερέα εν ώρα λειτουργίας στον Ισημερινό – Σοκαριστικό βίντεο
Φρικτό δυστύχημα σε εκκλησία του Ισημερινού, όταν ο μεγάλος ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω στον πατέρα Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι, προκαλώντας τον θάνατό του - Η λειτουργία μεταδιδόταν ζωντανά στο Διαδίκτυο και κατέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας
Τραγικό θάνατο βρήκε ιερέας στον Ισημερινό, όταν ένας μεγάλος ξύλινος σταυρός αποκολλήθηκε από τη θέση του και έπεσε πάνω του την ώρα που τελούσε τη Θεία Λειτουργία.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (17/10) σε εκκλησία της πόλης Γκουαγιακίλ, παρουσία πιστών, ορισμένοι από τους οποίους μετέδιδαν τη λειτουργία ζωντανά στο Διαδίκτυο.
Όπως καταγράφεται στο βίντεο, περίπου μισή ώρα μετά την έναρξη της λειτουργίας, ο μεγάλος ξύλινος Εσταυρωμένος που ήταν τοποθετημένος πάνω από την Αγία Τράπεζα αποκολλήθηκε αιφνιδιαστικά και κατέπεσε πάνω στον ιερέα.
Ο πατέρας Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι σωριάστηκε στο έδαφος, ενώ οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν αμέσως να τον βοηθήσουν
Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, ο ιερέας έχασε τη ζωή του, με την Αρχιεπισκοπή της Γουαγιακίλ να επιβεβαιώνει αργότερα τον θάνατό του.
Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες
Catholic priest Patricio Alfredo Sánchez Molinari was killed when a crucifix fell on him during a service in Ecuador. Congregants tried to help, but he died from his injuries. https://t.co/u2b4DaZPok— Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026
Μυστήριο με την αποκόλληση του σταυρού
Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την αποκόλληση της ξύλινης κατασκευής.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί εάν υπήρχε πρόβλημα στη στερέωση του σταυρού ή εάν η κατασκευή είχε υποστεί φθορές που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την πτώση της.
Παράλληλα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι είχε προηγηθεί σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με το περιστατικό.
Δεν έχει επίσης αποσαφηνιστεί εάν θα διενεργηθεί τεχνική πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
Το βίντεο από τη ζωντανή μετάδοση καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του σταυρού και την άμεση αντίδραση των πιστών που βρίσκονταν στον ναό.
Πηγή: protothema.gr
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