Αντί για ψάρια, ψαρεύουν κινητά και γαλλικά αρώματα! Το φορτίο βυθισμένου πλοίου ξεβράζεται στις ακτές του Ιράν (βίντεο)

Το πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Σιγκαπούρης, μετέφερε περισσότερα από 2.500 εμπορευματοκιβώτια όταν βυθίστηκε στις 13 Οκτωβρίου, έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκη, σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές.

Μετά την πρόσκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα, ενώ ακολούθησε η βύθισή του. Και τα 21 μέλη του πληρώματος κατάφεραν να απομακρυνθούν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ψαράδες περισυλλέγουν κινητά και αρώματα από τη θάλασσα

Οι εικόνες που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή είναι ασυνήθιστες, καθώς μέρος του φορτίου του πλοίου έχει διασκορπιστεί στη θάλασσα και καταλήγει στις ιρανικές ακτές.

BREAKING: Iranian Fishermen Fish for iPhones After Cargo Ship Sinks in Strait of Hormuz. The Singapore-flagged container ship GFS Pride sank on Oct 14 in the Strait of Hormuz while carrying over 2,500 containers from Dubai. The cargo included thousands of iPhones reported to be Apple's latest iPhone 18 models and French perfume. This is reportedly the second vessel to sink within 24 hours and the third since the conflict in the Strait began in late February, which has left the strait effectively closed. — 𝕏 Ghana 🇬🇭 (@xghana_) October 17, 2026

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα εμπορευματοκιβώτια περιείχαν, μεταξύ άλλων, κινητά τηλέφωνα και αρώματα.

Ιρανοί ψαράδες έσπευσαν να περισυλλέξουν προϊόντα που επέπλεαν στο νερό, ενώ βίντεο καταγράφουν μεγάλα εμπορευματοκιβώτια στη θάλασσα και χιλιάδες αντικείμενα διασκορπισμένα γύρω τους.

Free Iphones in the Strait of Hormuz... #Iran #USA #Iphone #17octobre #Paris https://t.co/Gppi4kLaeu — Jai Gidwani (@JK_Gidwani) October 18, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης κάνουν λόγο για πρόσκρουση σε νάρκη

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), το GFS Pride είχε εισέλθει σε «μη εξουσιοδοτημένο και επικίνδυνο» τμήμα των Στενών του Ορμούζ, όταν προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη.

Η πρόσκρουση φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά που οδήγησε τελικά στη βύθιση του πλοίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης στρατιωτικής έντασης στην περιοχή, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ιρανικές δυνάμεις έχουν τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Περίπου 80 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με στοιχεία που αποδίδονται στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, έως τον περασμένο Ιούνιο εκτιμάτο ότι είχαν τοποθετηθεί περίπου 80 θαλάσσιες νάρκες στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, καθώς από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η βύθιση του GFS Pride αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία στην περιοχή, με τις επιπτώσεις να αφορούν όχι μόνο την ασφάλεια των πληρωμάτων αλλά και τη διεθνή διακίνηση εμπορευμάτων.

Πηγή: CNN Greece