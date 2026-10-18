Το πλωτό παλάτι του Κιμ Γιονγκ Ουν: 80 μέτρα μήκος, πισίνα 50 μέτρων και νεροτσουλήθρες – Τι αποκάλυψαν οι δορυφόροι (εικόνες)

Σύμφωνα με έρευνα του BBC, το μεγαλύτερο από τα σκάφη έχει μήκος περίπου 80 μέτρα και διαθέτει μια τεράστια πισίνα, η οποία εκτείνεται σε μήκος περίπου 50 μέτρων, καθώς και νεροτσουλήθρες, δημιουργώντας την εικόνα ενός πλωτού πολυτελούς θερέτρου.

Το σκάφος εντοπίστηκε επανειλημμένα από τον Ιούλιο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2026 στην περιοχή της Γουονσάν, όπου βρίσκεται μία από τις μεγάλες εξοχικές κατοικίες που χρησιμοποιούνται από τον Βορειοκορεάτη ηγέτη και την οικογένειά του.

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η ιδιοκτησία των σκαφών ούτε ποιοι επέβαιναν σε αυτά, ειδικοί και πρώην αξιωματούχοι του καθεστώτος θεωρούν εξαιρετικά απίθανο να χρησιμοποιούνται από πρόσωπα που δεν συνδέονται με την ηγεσία της χώρας.

Τέσσερα γιοτ μήκους έως 80 μέτρων

Η ανάλυση των δορυφορικών εικόνων αποκάλυψε συνολικά τέσσερα μεγάλα σκάφη, μήκους περίπου 50, 55, 60 και 80 μέτρων.

Το μεγαλύτερο παρέμεινε για αρκετούς μήνες σε εγκαταστάσεις συντήρησης, προτού μετακινηθεί στις αρχές Ιουλίου προς τη χερσόνησο Κάλμα, κοντά στη Γουονσάν. Σύμφωνα με το BBC, βρισκόταν στην περιοχή ακόμη και στις πιο πρόσφατες δορυφορικές εικόνες του Οκτωβρίου.

Τα υπόλοιπα σκάφη εμφανίζονται επίσης σε διάφορα σημεία γύρω από την παραθαλάσσια κατοικία του Κιμ, ενώ το σκάφος των 60 μέτρων εντοπίστηκε στην περιοχή μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο ειδικός στην ανάλυση δορυφορικών εικόνων Τζονγκ Σονγκ Χακ εκτιμά ότι μικρότερα σκάφη χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρώπων, καυσίμων και εφοδίων προς τα μεγαλύτερα.

Παράλληλα, τα μικρά νησιά Τάε και Σιν προσφέρουν απομονωμένες τοποθεσίες, κατάλληλες για δραστηριότητες αναψυχής μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ορισμένες από τις μετακινήσεις των σκαφών συμπίπτουν με περιόδους κατά τις οποίες ο Κιμ Γιονγκ Ουν απουσίαζε από τη δημόσια ζωή. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι βρισκόταν πάνω σε κάποιο από αυτά.

**קוריאה הצפונית | מגלשות מים ובריכת ענק על יאכטה פרטית: תצלומי לוויין חושפים את חיי המותרות של קים ג'ונג און** https://t.co/5ffnuxjr1P — Ram Eli Brandts (@RamEliBrandts) October 18, 2026

«Τον χειμώνα τα έκρυβαν, το καλοκαίρι τα έβγαζαν για διακοπές»

Στην έρευνα του BBC μίλησε και ο Ρι Τζονγκ Χο, πρώην αξιωματούχος του Γραφείου 39 του Εργατικού Κόμματος, μιας υπηρεσίας που, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, διαχειρίζεται τη συγκέντρωση συναλλάγματος για τις ανάγκες της βορειοκορεατικής ηγεσίας.

Ο ίδιος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν τα πολυτελή σκάφη.

«Τον χειμώνα τα κρατούσαν στο ναυπηγείο. Όταν ερχόταν το καλοκαίρι, τα έβγαζαν και τα μετέφεραν στη βίλα του Κιμ Γιονγκ Ουν ή προς την Κάλμα, για κολύμπι και αναψυχή», ανέφερε.

Η παρουσία τέτοιων σκαφών στη συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι καινούργια. Από παλαιότερες δορυφορικές φωτογραφίες προκύπτει ότι ένα μεγάλο σκάφος με παρόμοια χαρακτηριστικά βρισκόταν στη Γουονσάν ήδη από το 2002, όταν στην εξουσία βρισκόταν ο Κιμ Γιονγκ Ιλ, πατέρας του σημερινού ηγέτη.

Το πραγματικό κόστος των τεσσάρων σκαφών παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, αντίστοιχα πολυτελή γιοτ στη διεθνή αγορά μπορεί να κοστίζουν από δεκάδες εκατομμύρια μέχρι και περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Ένα πολύ μικρότερο γιοτ Princess, μήκους 29 μέτρων, το οποίο είχε συνδεθεί στο παρελθόν με τον Κιμ, είχε εκτιμώμενη αξία περίπου επτά εκατομμυρίων δολαρίων.

Un yate con una piscina de 50 metros y toboganes acuáticos: imágenes satelitales revelan el lujoso complejo de vacaciones de Kim Jong-un en Corea del Norte https://t.co/f8ZLgi3TYb https://t.co/iZC9N6A0J0 — Prensa Libre (@prensa_libre) October 18, 2026

Οι διακοπές με τον Ντένις Ρόντμαν και το «πλοίο της Disney»

Μια σπάνια περιγραφή της πολυτελούς ζωής του Βορειοκορεάτη ηγέτη είχε δώσει το 2013 ο πρώην αστέρας του αμερικανικού μπάσκετ Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος είχε επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα και πέρασε αρκετές ημέρες μαζί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Ρόντμαν είχε περιγράψει διακοπές στη Γουονσάν, με τζετ σκι, ιππασία και άλλες δραστηριότητες αναψυχής.

Μάλιστα, είχε αναφερθεί σε ένα εντυπωσιακό σκάφος μήκους περίπου 60 μέτρων, το οποίο παρομοίασε με συνδυασμό επιβατηγού πλοίου και σκάφους της Disney.

Δεν έχει διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το ίδιο σκάφος που εντοπίστηκε στις πρόσφατες δορυφορικές εικόνες.

Ανάλογες μαρτυρίες προέρχονται και από πρώην φρουρό των εξοχικών κατοικιών του Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος περιέγραψε καλοκαιρινές διακοπές της βορειοκορεατικής ελίτ, με δεκάδες παιδιά και εφήβους να κάνουν θαλάσσιο σκι.

Η αγαπημένη παραθαλάσσια περιοχή της οικογένειας Κιμ

Η Γουονσάν έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δυναστεία Κιμ, καθώς ο σημερινός ηγέτης φέρεται να πέρασε εκεί μέρος των παιδικών του χρόνων μαζί με τη μητέρα του.

Η περιοχή έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια και σε επίκεντρο της προσπάθειας της Πιονγκγιάνγκ να αναπτύξει τον τουρισμό.

Τον Ιούλιο του 2025 εγκαινιάστηκε το μεγάλο παραθαλάσσιο θέρετρο Γουονσάν-Κάλμα, το οποίο διαθέτει ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις και υδάτινα πάρκα.

Σύμφωνα με τα βορειοκορεατικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το συγκρότημα μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν 20.000 επισκέπτες.

Ωστόσο, οι διακοπές σε ένα τέτοιο θέρετρο παραμένουν οικονομικά απρόσιτες για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Σύμφωνα με νοτιοκορεατικό δημοσίευμα που επικαλείται ανώνυμη πηγή, ορισμένοι Βορειοκορεάτες μπορούσαν να αγοράσουν πακέτα τετραήμερων διακοπών έναντι περίπου 100 δολαρίων.

Το ποσό είναι ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα της χώρας, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών που επικαλείται το BBC, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Βόρειας Κορέας το 2024 υπολογιζόταν σε περίπου 667 δολάρια, έναντι 36.227 δολαρίων στη Νότια Κορέα.

Υποσιτίζεται το 40% του πληθυσμού

Η εικόνα των πολυτελών σκαφών έρχεται σε αντίθεση με τις συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων Βορειοκορεατών.

Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του 2025, περίπου το 40% του πληθυσμού της χώρας υποσιτίζεται, ενώ καταγράφονται συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταναγκαστική εργασία και χρόνιες ελλείψεις τροφίμων.

Την ίδια ώρα, σημαντικοί κρατικοί πόροι κατευθύνονται σε στρατιωτικές δαπάνες και στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Ακόμη και η δυνατότητα πραγματοποίησης διακοπών είναι εξαιρετικά περιορισμένη για τους απλούς πολίτες.

Πρώην κάτοικοι της Βόρειας Κορέας εξήγησαν στο BBC ότι, παρότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται θεωρητικά 14 ημέρες ετήσιας άδειας, στην πράξη η δυνατότητα αυτή σπάνια εφαρμόζεται πλήρως.

Επιπλέον, οι μετακινήσεις από μια πόλη ή περιφέρεια σε άλλη απαιτούν επίσημη άδεια των Αρχών, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές αναψυχής των πολιτών.

«Ο λαός δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ένα γεύμα και εκείνος έχει τέσσερα πολυτελή σκάφη»

Ο πρώην αξιωματούχος Ρι Τζονγκ Χο στάθηκε ιδιαίτερα στην αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα που προβάλλει το καθεστώς για τον Κιμ Γιονγκ Ουν και στον τρόπο ζωής της ηγετικής οικογένειας.

Όπως επισήμανε, ο Κιμ παρουσιάζεται ως «ηγέτης του λαού», ενώ έχει πρόσβαση σε τέσσερα πολυτελή σκάφη, την ώρα που απλοί πολίτες δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ακόμη και ένα γεύμα την ημέρα.

Οι ιδιωτικές διακοπές του Βορειοκορεάτη ηγέτη σπανίως αποτελούν αντικείμενο δημοσιότητας από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία συνήθως παρουσιάζουν τις επισκέψεις του σε παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις ως επίσημες επιθεωρήσεις.

Παρότι οι δορυφορικές εικόνες δεν αποδεικνύουν ποιοι χρησιμοποιούσαν τα τέσσερα σκάφη τους τελευταίους μήνες, προσφέρουν μια σπάνια εικόνα των εγκαταστάσεων πολυτελείας που συνδέονται με την εξουσία σε μία από τις πιο απομονωμένες χώρες του κόσμου.

Με πληροφορίες από protothema.gr, BBC