Τραμπ: «Απόλυτη και πλήρης» στήριξη στον Νετανιάχου ενόψει εκλογών

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «σπουδαίο Πρωθυπουργό-πολεμιστή» και ακόμη καλύτερο εταίρο για την ειρήνη στον πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Τεχεράνης «Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική» και στην απειλή να καταστρέψει τον «Μικρό Σατανά» και τον «Μεγάλο Σατανά», διερωτώμενος ποια χώρα μπορεί να επιβιώσει όταν επιτρέπονται τέτοιες δηλώσεις, καθώς, όπως έγραψε, αργά ή γρήγορα καταλήγουν να γίνονται πραγματικότητα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήταν θέμα χρόνου να υλοποιήσει το Ιράν αυτή την απειλή, υποστηρίζοντας πως η χώρα έχει συστηματικά αποδυναμωθεί στρατιωτικά και οικονομικά. «Αν δεν αλλάξουν γρήγορα τον τρόπο τους, σύντομα θα τελειώσουμε τη δουλειά», έγραψε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι, αν το Ισραήλ αποκτήσει «λάθος ηγέτη», δηλαδή οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Νετανιάχου, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να αναλάβουν οι ίδιες την αποστολή, κάτι που ο ίδιος δεν επιθυμεί. Περιέγραψε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ως ισχυρό, θαρραλέο και ευφυή απέναντι σε μεγάλη αντίσταση, ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ, και είπε ότι άντεξε και «μεγαλούργησε».

«Αυτό είναι το είδος του εταίρου που οι ΗΠΑ απαιτούν από το Ισραήλ, μια χώρα για την οποία έχουν προσφέρει τόσα πολλά», ανέφερε ο Τραμπ, εκφράζοντας με την ανάρτησή του την «απόλυτη και πλήρη» στήριξή του στον Νετανιάχου ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης για την επανεκλογή του. «Ο Μπίμπι Νετανιάχου ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ!», κατέληξε.

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «τεράστια υποστήριξή» του και για την κοινή τους προσπάθεια. «Μαζί, θα φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας!», έγραψε στην πλατφόρμα X, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου.

Απαντώντας σήμερα στο μήνυμα στήριξης του Τραμπ προς τον απερχόμενο Πρωθυπουργό, ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου στις εκλογές, Γκάντι Άιζενκοτ, δήλωσε ότι «μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τον ηγέτη τους».

Μιλώντας σε συνέδριο στο Τελ Αβίβ, ο Άιζενκοτ είπε ότι θαυμάζει τον Αμερικανό Πρόεδρο, προσθέτοντας: «Όμως το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική χώρα: μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τους ηγέτες τους».

Πηγή: ΚΥΠΕ