WSJ: O Πούτιν πρότεινε τριμερή σύνοδο με Τραμπ και Σι για Ουκρανία χωρίς Ζελένσκι - Στο στόχαστρο Τραμπ ο Ουκρανός Πρόεδρος

Η εφημερίδα επικαλείται πρώην αξιωματούχο των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και αναφέρει ότι η πρόταση διατυπώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου. Κατά την ίδια επικοινωνία, επιτεύχθηκε συμφωνία για τον εφοδιασμό της αμερικανικής και της διεθνούς αγοράς με ρωσικό ντίζελ.

Η Wall Street Journal σημειώνει ότι μια σύνοδος για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα προκαλούσε ανησυχία σε Ευρωπαίους ηγέτες και όχι μόνο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την απόφασή του να αναστείλει την εφαρμογή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, λέγοντας ότι θέλει να κρατήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Η απόφασή μου για τη Ρωσία είναι πολύ απλή. Διαπραγματεύομαι μια συμφωνία ειρήνης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και δεν θέλω να κάνω κάτι που θα απομακρύνει, ανόητα, τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Τραμπ.

Αφού επέκρινε έντονα τον Ζελένσκι για τις επιθέσεις σε διυλιστήρια στη Ρωσία, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος «δεν θέλει τον τερματισμό αυτού του πολέμου και πιθανώς δεν ήθελε ποτέ. Θα μπορούσε να έχει πετύχει μια καλύτερη συμφωνία πριν από δύο χρόνια σε σύγκριση με σήμερα».

Πηγή: ΚΥΠΕ