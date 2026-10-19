Κίνα: Ένας στους τρεις κατοίκους του Πεκίνου θα είναι άνω των 60 ετών έως το 2035

Στο τέλος του προηγούμενου έτους, το Πεκίνο είχε 5,29 εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους άνω των 60 ετών, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο του πληθυσμού της πόλης.

Οι αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα στήριξης των ηλικιωμένων, μεταξύ άλλων με αύξηση της κατώτατης σύνταξης.

Από το 2022, ο πληθυσμός της Κίνας συρρικνώνεται και γερνά με ταχείς ρυθμούς. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί, μεταξύ άλλων, προβλήματα για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να αποχωρήσουν από το εργατικό δυναμικό, ενώ οι προϋπολογισμοί για τις συντάξεις βρίσκονται ήδη υπό πίεση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει την υπογεννητικότητα με ένα πακέτο παρεμβάσεων και κινήτρων για τις οικογένειες. Το κόστος του εκτιμάται ότι θα ανέλθει φέτος σε 180 δισεκατομμύρια γουάν, περίπου 24 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ