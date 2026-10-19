Ρούμπιο: Προτεραιότητα ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, με σκοπό τη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η οποία διαρκεί ήδη τέσσερα χρόνια, ο Ρούμπιο είπε: «Έγινε λόγος για μια συνάντηση. Δεν ξέρω αν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά ο Πρόεδρος είναι σαφής. Θα ήθελε ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη Ρωσία να τελειώσει».

Ο Ρούμπιο έφθασε το βράδυ της Κυριακής στη Σαμαρκάνδη, όπου θα συναντηθεί με κορυφαίους αξιωματούχους της ομάδας C5+1. Σε αυτήν συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα μετασοβιετικά κράτη Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν, τα οποία έχουν κυρίως μουσουλμανικούς πληθυσμούς.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Τραμπ είχε υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τους ηγέτες της C5.

«Τίποτε καλό δεν βλέπουμε να βγαίνει από αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Βλέπουμε πολλά αρνητικά σε αυτόν, μεταξύ άλλων τον πολύ πραγματικό κίνδυνο να κλιμακωθεί και να επεκταθεί... σε μια άλλη χώρα λόγω κάποιας αποτυχημένης επίθεσης σαμποτάζ, εξαιτίας drones που πλήττονται με ηλεκτρονικό πόλεμο και περιπλανώνται σε κάποια γειτονική χώρα».

Οι ΗΠΑ επιχειρούν να μεσολαβήσουν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, ο Τραμπ έχει συνάψει με τη Ρωσία συμφωνία για την εισαγωγή ντίζελ και έχει άρει ορισμένες κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Μόσχα, λέγοντας ότι οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στο να παραμείνει το Κρεμλίνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι ενέργειες αυτές έχουν επικριθεί από τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα στο Κίεβο, έπληξε σταθμό του μετρό και προκάλεσε ζημιές σε κτίριο κατοικιών 25 ορόφων.

Πηγή: ΚΥΠΕ