Γάζα: Μισό εκατ. άνθρωποι θα χάσουν την πρόσβαση σε βοήθεια - Το WFP ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις

Σε ανακοίνωσή του, το WFP διευκρίνισε ότι θα παρέχει πλέον μηνιαία βοήθεια σε 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους, αντί για 1,6 εκατομμύρια μέχρι τώρα. «Λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, μισό εκατομμύριο άνθρωποι θα χάσουν την πρόσβαση σε βοήθεια», ανέφερε.

«Είναι επιλογές που πρέπει να κάνουμε για να εγγυηθούμε ότι οι πόροι μας θα διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε στο AFP ο Σον Χιουζ, διευθυντής του WFP στα παλαιστινιακά εδάφη. Πρόσθεσε ότι δεν είναι τώρα ώρα να «αποστρέψουμε το βλέμμα μας από αυτό που συμβαίνει στη Γάζα».