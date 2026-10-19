Ανασχηματισμός στη Ρωσία με την έγκριση Πούτιν: Ποιοι προτείνονται για αναβάθμιση και ποιοι οδεύουν προς αποχώρηση

Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Ρώσος πρόεδρος είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν, κατά την οποία συζητήθηκαν κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, καθώς και οι προτεινόμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

«Μαζί με μια συζήτηση για κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, ο πρωθυπουργός πρότεινε στον επικεφαλής του κράτους μια σειρά από αλλαγές στα πρόσωπα που απαρτίζουν την κυβέρνηση. Σε αυτές συναίνεσε ο Πούτιν», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ανασχηματισμός ακολουθεί τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, από τις οποίες προέκυψε η ανανέωση των εδρών στην Κρατική Δούμα. Πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μόσχα αναζητεί νέες πηγές ανάπτυξης, εν μέσω διευρυνόμενου δημοσιονομικού ελλείμματος, υψηλότερων φόρων και σχετικά υψηλών επιτοκίων, όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters.

Ποιοι αναβαθμίζονται

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, ο οποίος προτείνεται να αναλάβει και καθήκοντα αντιπροέδρου της κυβέρνησης, διατηρώντας παράλληλα το υπουργικό του χαρτοφυλάκιο.

Σύμφωνα με το Interfax, για τον σκοπό αυτό προβλέπεται νέα θέση στην κυβερνητική δομή, η οποία θα συνδυάζει τα καθήκοντα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και του υπουργού Οικονομικών.

Ο Σιλουάνοφ, ο οποίος βρίσκεται στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών από το 2011, επιστρέφει έτσι, εφόσον εγκριθεί η υποψηφιότητά του, σε θέση που είχε κατέχει και στο παρελθόν, καθώς διετέλεσε πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης την περίοδο 2018-2020.

Αναβάθμιση προβλέπεται και για τον σημερινό υπουργό Μεταφορών Αντρέι Νικίτιν, ο οποίος προτείνεται για αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αναλαμβάνοντας την εποπτεία, μεταξύ άλλων, του τομέα των μεταφορών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η συγκεκριμένη αλλαγή θα συνοδευτεί από την ανάληψη της ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών από τον Ντμίτρι Γιάντροφ, σημερινό επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αερομεταφορών (Rosaviatsiya).

Σημαντική αναβάθμιση προτείνεται επίσης για την Ιρίνα Οκλάντνικοβα, η οποία κατέχει τη θέση της πρώτης υφυπουργού Οικονομικών. Σύμφωνα με τη ρωσική οικονομική εφημερίδα «Vedomosti», προορίζεται για αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και επικεφαλής του κυβερνητικού επιτελείου, αντικαθιστώντας τον Ντμίτρι Γκριγκορένκο.

Η συγκεκριμένη θέση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία της κυβέρνησης, καθώς συνδέεται με τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Αλλαγές και στην Άπω Ανατολή

Στις προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνεται και ο Όλεγκ Κοζεμιάκο, κυβερνήτης της περιφέρειας Πριμόριε στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με το Interfax, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Κοζεμιάκο προτείνεται να αναλάβει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πληρεξούσιος εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Άπω Ανατολής.

Εφόσον εγκριθεί, θα αντικαταστήσει τον Γιούρι Τρούτνεφ, ο οποίος κατέχει σήμερα τη συγκεκριμένη θέση.

Ποιοι αποχωρούν από την κυβέρνηση

Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, ο ανασχηματισμός προβλέπει την αντικατάσταση δύο αντιπροέδρων της κυβέρνησης.

Πρόκειται για τον Ντμίτρι Γκριγκορένκο, ο οποίος είναι και επικεφαλής του κυβερνητικού επιτελείου, και τον Γιούρι Τρούτνεφ, που έχει την ευθύνη της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Τις θέσεις τους προτείνονται να αναλάβουν αντίστοιχα η Ιρίνα Οκλάντνικοβα και ο Όλεγκ Κοζεμιάκο.

Οι αλλαγές ακολουθούν την αποχώρηση του Βιτάλι Σαβέλιεφ από την κυβέρνηση, μετά την εκλογή του στην Κρατική Δούμα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τη «Vedomosti», ο Σαβέλιεφ απαλλάχθηκε από τα κυβερνητικά του καθήκοντα στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 30 Σεπτεμβρίου ανέλαβε θέση αντιπροέδρου της Κρατικής Δούμας. Μέχρι τότε είχε την εποπτεία του τομέα των μεταφορών, αρμοδιότητα που αναμένεται πλέον να αναλάβει ο Αντρέι Νικίτιν.]

Επίσημες οι υποψηφιότητες - Εκκρεμεί η έγκρισή τους

Οι πέντε προτεινόμενοι διορισμοί δεν αποτελούν πλέον απλές πληροφορίες ρωσικών μέσων ενημέρωσης, καθώς έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η υποβολή των υποψηφιοτήτων στην Κρατική Δούμα.

Όπως μετέδωσε το Interfax, επικαλούμενο την επίσημη ιστοσελίδα της ρωσικής Βουλής, ο πρόεδρος του σώματος Βιατσεσλάβ Βολόντιν ενημέρωσε τους βουλευτές για τις υποψηφιότητες που υπέβαλε ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν.

Οι υποψηφιότητες αφορούν τον Αντόν Σιλουάνοφ, τον Αντρέι Νικίτιν, την Ιρίνα Οκλάντνικοβα, τον Όλεγκ Κοζεμιάκο και τον Ντμίτρι Γιάντροφ.

Σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, η Κρατική Δούμα εξετάζει τις υποψηφιότητες που υποβάλλει ο πρωθυπουργός εντός μίας εβδομάδας από την κατάθεσή τους. Μετά την έγκρισή τους ακολουθεί η διαδικασία διορισμού.