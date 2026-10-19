Στρατιωτικός σκοτώθηκε μπροστά σε 23.000 θεατές στις ΗΠΑ - Έπεσε από την οροφή γηπέδου κατά τη διάρκεια επίδειξης (βίντεο)

Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (17/10), στο στάδιο Alamodome, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης αφιερωμένης στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και τους βετεράνους, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την αναμέτρηση αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο (UTSA) και της Ναυτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ.

Ο στρατιωτικός, ο οποίος υπηρετούσε στο 2ο Απόσπασμα της 6ης Μοίρας Εκπαίδευσης Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας, συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση καταρρίχησης από την οροφή του σταδίου.

🚨🚨BREAKING NEWS: WARNING GRAPHIC🚨🚨 A U.S. MILITARY SERVICE MEMBER WAS SERIOUSLY INJURED AFTER FALLING WHILE RAPPELLING FROM THE ALAMODOME CEILING BEFORE THE #UTSA VS. NAVY GAME. The soldier was rushed to the hospital. A horrific video to watch. https://t.co/YVvYtjL9m4 — MLFootball (@MLFootball) October 18, 2026

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τέσσερις στρατιωτικοί επρόκειτο να πραγματοποιήσουν κατάβαση με σχοινιά από ύψος περίπου 52 μέτρων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επίδειξης, ένας από αυτούς φέρεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να πέσει στον αγωνιστικό χώρο.

Αμέσως επικράτησε αναστάτωση στις εξέδρες, ενώ μέλη του ιατρικού προσωπικού έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στον τραυματισμένο στρατιωτικό.

Ο άνδρας απομακρύνθηκε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

An Air Force member has died from injuries he suffered on Saturday while rappelling from the ceiling of the Alamodome in San Antonio, Texas, as part of a college football pre-game ceremony honoring the Armed Forces and military veterans, authorities said. https://t.co/mIw7IAPWzW https://t.co/xhuAE3jbjN — ABC News (@ABC) October 18, 2026

Απόλυτη σιωπή στις εξέδρες

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων για τις στιγμές που ακολούθησαν την πτώση, καθώς χιλιάδες θεατές παρακολουθούσαν τις προσπάθειες διάσωσης του στρατιωτικού.

Η εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή έδωσε τη θέση της στην αγωνία και την απόλυτη σιωπή.

«Όλοι ήταν σιωπηλοί, η μπάντα σταμάτησε να παίζει. Επικρατούσε απόλυτη σιωπή», ανέφερε χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας το κλίμα που επικράτησε στο στάδιο μετά το δυστύχημα.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που είχε ως στόχο να τιμήσει την προσφορά των Αμερικανών στρατιωτικών και βετεράνων, μετατρέποντας μια προγραμματισμένη επίδειξη σε ένα περιστατικό που συγκλόνισε όσους βρίσκονταν στο στάδιο.