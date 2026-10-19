Πρώτη επίσκεψη του Ρώσου ΥΠΕΞ στο Ιράν μετά το ξέσπασμα του πολέμου

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχε διαβεβαιώσει τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες μεσολάβησης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος αναμένεται να συναντήσει στην Τεχεράνη τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, υπογράμμισε χθες, Κυριακή, ότι οι προσπάθειες της Μόσχας αποσκοπούν «στο να αποτρέψουν την επιστροφή ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας», καθώς οι συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

«Οι συνομιλίες αναμένεται να αφορούν κυρίως την κατάσταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και τα μέσα επίλυσης της σοβαρής διεθνούς κρίσης που πυροδοτήθηκε από την παράνομη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία κατέφερε πλήγμα στη σταθερότητα και την ασφάλεια όχι μόνον στην Εγγύς Ανατολή και στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα», τόνισε.

Η επίσκεψη του Λαβρόφ στο Ιράν γίνεται σχεδόν οκτώ μήνες από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, τυλίγοντας στις φλόγες τη Μέση Ανατολή.

Η Ρωσία και το Ιράν, δύο χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί από τις βαρύτερες κυρώσεις στον κόσμο, διατηρούν στενούς πολιτικούς δεσμούς. Γεωγραφικά βρίσκονται κοντά, καθώς τις χωρίζει η Κασπία Θάλασσα.

Η στρατιωτική και οικονομική τους συνεργασία ενισχύθηκε εμφανώς μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η πιο πρόσφατη επίσκεψη του Λαβρόφ στο Ιράν ανάγεται στον Φεβρουάριο του 2025.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας είχε δηλώσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η χώρα του ήταν έτοιμη να εργαστεί για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο.

Παρά τη σύναψη τον Απρίλιο εκεχειρίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, την οποία ακολούθησε ένα πρωτόκολο συμφωνίας τον Ιούνιο, οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν ξανά τον Ιούλιο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν διεκδικεί τον έλεγχο αυτού του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου, απ' όπου διερχόταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων του παγκόσμιου εμπορίου, και βάζει τακτικά στο στόχαστρο πλοία που τον διαπλέουν χωρίς την έγκρισή του. Η Ουάσινγκτον επιβάλλει σε αντίποινα ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ