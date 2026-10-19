Συναγερμός στην Β. Ιρλανδία: 160 σχολεία κλειστά μετά από απειλές για βόμβα – Η αστυνομία διεξάγει επείγουσα έρευνα

«Σήμερα το πρωί, 160 σχολεία έλαβαν απειλή… Σε αυτό το στάδιο, η οδηγία προς τα σχολεία είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε την απειλή ως αξιόπιστη, ωστόσο έχει προκαλέσει σαφώς μεγάλη αναστάτωση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Παιδείας της Βόρειας Ιρλανδίας, Πολ Γκίβαν.

«Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για απειλές από ισλαμιστές, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο νόμος της Σαρία θα επιβληθεί στη χώρα μας και ότι υπάρχουν εκρηκτικοί μηχανισμοί στα συγκεκριμένα σχολεία. Το μήνυμα έφερε την υπογραφή “Allah Akbar”», πρόσθεσε ο Γκίβαν.

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι είχε λάβει αναφορές «για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε σε αρκετά σχολεία σε ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία».

«Ως αποτέλεσμα αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αστυνομία διεξάγει επείγουσα έρευνα και βρίσκεται σε συνεννόηση με τα σχολεία που αφορά», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης και ο Γκίβαν ανέφεραν ότι «ορισμένα σχολεία» έκλεισαν εξαιτίας του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία της Σκωτίας ανακοίνωσε ότι «απειλητικά μηνύματα» είχαν επίσης σταλεί σε «αρκετά σχολεία σε ολόκληρη τη Σκωτία».

«Τα μηνύματα αυτά αντιμετωπίζονται ως φάρσα και οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα», ανέφερε η Police Scotland σε ανακοίνωσή της.

Δεν ήταν σαφές ποια ήταν η φύση και η έκταση των μηνυμάτων που στάλθηκαν στα σχολεία της Σκωτίας.

Η πολιτικός Ντέμπορα Έρσκιν, μέλος του κοινοβουλίου της Βόρειας Ιρλανδίας στο Μπέλφαστ, δήλωσε ότι ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες έκτακτης εκκένωσης σε «ορισμένα τοπικά σχολεία» στην εκλογική της περιφέρεια, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ