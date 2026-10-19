Κίνα: Παιδί κρεμόταν από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας - Συγκλονιστικό βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην πόλη Ζανγκπίνγκ, στην επαρχία Φουτζιάν, ενώ οι δραματικές στιγμές καταγράφηκαν σε βίντεο που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Στα πλάνα διακρίνεται το παιδί να βρίσκεται έξω από το διαμέρισμα, με το κεφάλι του εγκλωβισμένο στα προστατευτικά κάγκελα και το σώμα του να αιωρείται σε μεγάλο ύψος.

A kid got the head stuck high in a security grille outside an apartment in Zhangping, east China's Fujian Province. Neighbors and security staff rushed to support her while firefighters broke into the apartment to bring her to safety. A quick response made all the difference. #ChinaNews #Rescue #Firefighters #EmergencyRescue #CommunityHeroes — China Xinhua News (@XHNews) October 19, 2026

Μπροστά στον κίνδυνο να πέσει στο κενό, κάτοικοι και προσωπικό ασφαλείας έσπευσαν να βοηθήσουν. Δύο άνδρες, που βρίσκονταν στον 11ο όροφο, έσκυψαν από παράθυρα του κτιρίου και χρησιμοποίησαν μια καρέκλα για να στηρίξουν το παιδί από κάτω, προσπαθώντας να το κρατήσουν σε ασφαλή θέση μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Την ίδια ώρα, πυροσβέστες προχώρησαν σε παραβίαση της εισόδου του διαμερίσματος, καταφέρνοντας τελικά να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν το παιδί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν οι τοπικές αρχές και κινεζικά μέσα ενημέρωσης, το παιδί βρισκόταν μόνο του στο σπίτι όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκε στα κάγκελα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Παρά τον σοβαρό κίνδυνο που διέτρεξε, το παιδί διασώθηκε χωρίς να τραυματιστεί, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση όσων κινητοποιήθηκαν για να το βοηθήσουν.