«Βράζει» η Αλβανία: Στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές, αρνείται να παραιτηθεί ο Ράμα

Ο Έντι Ράμα αφενός αποκλείει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, αφετέρου έδωσε συγχαρητήρια στους αστυνομικούς για το έργο τους και ανέφερε ότι οι νέοι που είναι στους δρόμους έχουν ανάγκη ψυχολογικής στήριξης.

Από το πρωί της Δευτέρας, η νεολαία της χώρας βγήκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί και πάλι, με επεισόδια να σημειώνονται μπροστά από το υπουργείο Παιδείας στα Τίρανα και την πλατεία Σκεντέρμπεη ενώ από την πλευρά της αστυνομίας χρησιμοποιήθηκε αύρα για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

Τόσο το πρωθυπουργικό γραφείο, όσο και το κτήριο του Κοινοβουλίου μοιάζουν με φρούρια, καθώς αναμένεται η ανασύνταξη των φοιτητών με τους μεγαλύτερους σε ηλικία διαδηλωτές, οι οποίοι το τέλος της δουλειάς τους σπεύδουν σε σημεία γύρω από τα πανεπιστήμια όπου γίνονται οι προσυγκεντρώσεις και να ακολουθήσουν οι πορείες.

Από το βράδυ της Κυριακής, όταν και σημειώθηκαν επεισόδια στο τρίτο από τα εφτά αστυνομικά τμήματα των Τιράνων, ξεσηκώθηκε μια θύελλα αντιδράσεων από κυβερνητικά στελέχη.

Ο υπουργός Εσωτερικών Έρβιν Ντέμο δήλωσε ότι προσπεράστηκε η κόκκινη γραμμή, ότι η επίθεση τόσο στους αστυνομικούς αλλά και στο ίδιο το κτίσμα ήταν η κόκκινη γραμμή. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 10 αστυνομικοί που βρίσκονταν εντός του κτηρίου ενώ συνολικά την Κυριακή καταγράφηκαν 31 τραυματίες και 70 προσαγωγές.

Φοιτητές που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ, τόνισαν ότι είναι πλέον αργά για διάλογο, κάτι που ανακινεί τις τελευταίες ημέρες ο Αλβανός πρωθυπουργός καλώντας τους να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Οι φοιτητές ανέφεραν ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα να βγάλουν μια αντιπροσωπεία και να την στείλουν στο πρωθυπουργικό γραφείο, αλλά δεν θα το κάνουν, γιατί επί τρεις μήνες διαδήλωναν ειρηνικά και κανένας δεν τους άκουγε.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ